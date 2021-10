Urge resolver el impago/ Se suspende comparecencia de JIPS/ La deuda de cada colimense: IVS/ Gaby Benavides por Manzanillo/ Adriana Ruiz Visfocri al IEEE…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Es miércoles 27 de octubre y lamentablemente siguen miles de trabajadores al servicio del gobierno del estado, esperando se libere el recurso para dar cumplimiento a la promesa de pagar los salarios hecha en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si fue error de cálculo de José Ignacio Peralta Sánchez o diversas situaciones que rodean el tema; lo cierto es que los trabajadores desesperados ante la falta del recurso, que no sólo es para el sostenimiento de sus familias, sino que también lo utilizan para desplazarse a sus trabajos, siguen en esa larga y agónica espera que afecta a sus familias, pues recordemos que detrás de cada trabajador está su familia, un padre o madre adulto mayor y en el caso de los jubilados y pensionados, el atender la salud.

Es en este momento cuando se requiere de tener un alto sentido de humanidad, solidaridad y empatía por los trabajadores del estado, ya que el solventar sus necesidades es respetar sus derechos humanos y laborales, por lo que no debe existir ningún otro interés que el de garantizar que reciban el pago justo por el trabajo realizado. Y la verdad a cómo están de tensos los ambientes políticos, cualquier error, intención o exceso salta a la vista y es resaltado ante la opinión pública. Deseo de corazón que este lamentable episodio que afecta a miles de trabajadores llegue a su fin.

SE SUSPENDE COMPARECENCIA DE JIPS: de Ripley, la comparecencia más esperada de la semana se suspende, me refiero amable lector, lectora a la del gobernador saliente José Ignacio Peralta Sánchez, suspendió su asistencia este día al Congreso del Estado, donde comparecería ante el pleno de la Sexagésima Legislatura para ampliar datos de su sexto y último informe de Labores.

La secretaria general del Congreso del Estado, Brenda Gutiérrez Vega, confirmó esta mañana la suspensión de la comparecencia de Peralta Sánchez, ya que el día de ayer posterior a las 19:00 le entregaron un oficio firmado por el secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, donde se notificó la inasistencia del mandatario estatal al Congreso Local, argumentando que los días martes y miércoles tendría que estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gestionando se liberen los recursos para el pago de nómina de los trabajadores estatales.

Lo curioso amable lector, lectora, que en los últimos meses los viajes a Cdmx por Peralta Sánchez no han servido de nada, porque vaya o no, el tema de la liberación de los recursos está en proceso, y se ve muy mal el gobernador en estar usando como carne de cañón a los trabajadores estatales para cubrir sus fallas y hacer el melodrama de acudir a la SHCP, cuando sabe perfectamente que este tema lo pudo evitar hace mucho tiempo, haciendo un uso adecuado de los recursos públicos y exigiéndole a quien fue su Secretario de Finanzas pulcritud y transparencias en los dineros de Colima, no premiándolo con pelear internamente una diputación plurinominal para el y una alcaldía para su cuñada. ¡Qué alguien lo explique¡

INDIRA VIZCAÍNO Y LA DEUDA DE LOS COLIMENSES: la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, informó en rueda de prensa que durante el proceso de entrega-recepción, siguen detectando diversas irregularidades y errores en el manejo de las finanzas públicas, lo que ha confirmado que se va a recibir un desastre financiero en el gobierno, ya que solamente en el tema de la deuda se estima que hasta el momento es de más de $11 mil 100 millones de pesos, “significa que cada una de las y los colimenses, cada niña y cada niño que nace en Colima deben $15 mil pesos, aproximadamente, que son una consecuencia de este desastre financiero del actual gobierno”.

Acompañada por la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, el Ing. Eduardo Jurado Escamilla y el C.P. Víctor Torrero Enríquez, integrantes del equipo de Transición Colima, la gobernadora electa expuso que si bien el avance del proceso de entrega-recepción es de un 70 por ciento, hay rubros en el sistema, de los que el gobierno saliente no ha publicado la información y por lo tanto se desconoce. Reiteró su compromiso con la sociedad colimense de que se hará una revisión profunda de la situación financiera del estado, aseveró que una vez iniciando su gobierno se transparentará e informará lo que está sucediendo, pues encabezará un gobierno que se regirá “por la honestidad, la transparencia, la austeridad y el compromiso con Colima”.

GABY BENAVIDES cumple con hacer escuchar la voz de los agentes aduanales que le solicitaron una reunión para aclarar dudas relacionadas con la miscelánea fiscal y movimientos de cargas, y pues a pesar de los dimes y diretes de sus adversarios políticos, ella demuestra con el trabajo y las evidencias en tribuna, que trabaja en favor del pueblo de colima, muy especialmente de los manzanillenses.

Gabriela Benavides Cobos alzó la voz por el puerto de Manzanillo, ya que resulta inadmisible que el puerto de Veracruz, reciba un 400% más de recursos que el de Manzanillo, sobre todo considerando su liderazgo en movimiento de cargas que lo sitúan como el de mayor relevancia en México y de los más importantes en América Latina.

ADRIANA RUIZ VISFOCRI AL IEEE: como lo dijimos en este espacio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el nombramiento de Maria Elena Adriana Ruiz Visfocri como presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima por los próximos 7 años.

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral presentó ante el órgano Rector Electoral el Proyecto de Acuerdo respectivo, mismo que fue aprobado este martes por el Consejo General del INE.

Felicidades a la Licda. Adriana, una profesional altamente calificada en el ámbito jurídico y excelente ser humano, le deseo el mejor de los éxitos.