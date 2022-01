URGE FRENAR CORRUPCIÓN EN CORRALONES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Para que se sienta que realmente entramos a una nueva y mejor etapa política estatal con la esperanza del cambio, que supere a las administraciones estatales del tricolor y también del Congreso del Estado de Colima, en donde los ahora nuevos diputados locales de Morena que empezaron a cobrar hasta su aguinaldo al puro entrón, y a parte sus 120 mil pesos mensuales que reciben, necesitan acreditar que están cambiando el esquema de trabajo de los ex legisladores locales morenistas y de otro partidos de la pasada legislatura No 59, quienes se la pasaron más bien cobrando puntualmente y grillando sin hacer algo relevante, pues la anterior legislatura pasó sin pena ni gloria, ¿Acaso trascendió alguna iniciativa a favor de la ciudadanía?

Muchas son las denuncias y quejas de los ciudadanos contra los abusos y corrupción de los corralones y grúas existentes en la entidad quienes están coludidos con los policías viales municipales y antes también lo hacían con la policía federal de caminos, hoy denominadas patrullas de la Guardia Nacional, en cada movimiento de grúa hay una mochada para quien infracciona, lo curioso es que mandan grúas hasta para recoger una simple moto, por algún documento faltante o infracción, y por más pequeña que esté la moto la mandan al corralón en grúa, y cobran entre 40 a 80 pesos diarios, en Comala dicen que a los urbanos les cobran $150 pesos por día. Antes los municipios y gobierno estatal tenían grúas y cobraban lo justo.

OLA DE ROBOS DE VEHÍCULOS

En los últimos meses y semanas se ha incrementado el robo de vehículos en los diferentes municipios, así lo hemos acreditado en las redes sociales, denuncian casi diario un robo, pero como la primera denuncia se hace vía telefónica al 911, allí piden asistir a la Fiscalía General a presentar la denuncia por escrito, pero varias unidades son localizadas horas después del robo como vehículos abandonados en algunas colonias por las mismas redes sociales, los dueños notifican a la Fiscalía o a la Secretaría de Seguridad Pública para decir que ya se encontró y lo intentan recoger, pero la autoridad se los impide y los mandan rápido al corralón para hacer supuestamente la investigación y la nota pública, cuando deben modificar el esquema, en realidad hacen sufrir más al dueño con el pago de la grúa, y las semanas que pasa en el corralón sin necesidad, porque nunca con sus peritajes de huellas han agarrado algún delincuente ¿O sí? y después de que se llevan la unidad deben de acudir a la Fiscalía burocrática para acreditar la propiedad y el oficio de liberación del vehículo pero pagando por los días que pasan sin justificación en el corralón. Urge reformar el esquema corrupto que afecta también a la economía del ciudadano.

VEHÍCULOS CON ROBOS DE PARTES

Todos los vehículos están a la intemperie llenos de polvo y a pleno sol en los corralones, además de que siempre les faltan partes, aseguran que cobran de 40 a 80 pesos diarios superando a los mil pesos mensuales, si hay 300 vehículos por mes son 300 mil pesos, pero quizás no es un abuso las tarifas, pero las infracciones son injustificadas muchas veces, y.. ¿Qué pasa cuando hay accidentes de tránsito y entran los ministerios públicos y los jueces a resolver el asunto? Tan solo para elaborar el acta de denuncia y declaración se van varios días, para que la remitan al juez duran meses y para la sentencia pasaran años, mucha gente prefiere perder sus unidades en el corralón, pues a una vecina le cobraban $7,600 pesos del corralón, $2,800 de multa municipal y $7,200 por hologramas pendientes de los años en encierro, pero su vehículo no valía más de $15,000 pesos, aunque ganó el juicio, mejor de coraje perdió su vehículo, pagaría más de lo que valía y por lógica el gobierno del estado pretenderá cobrarle sus impuestos por los hologramas de un vehículo que no uso por cinco años. En varios estados pueden realizar bajas administrativas en forma sencilla y sin entregar placas pero aquí es otro grave problema a parte.

ESTADOS QUE ASUMEN CONTROL DE CORRALONES

Veracruz fue uno de los estados que asumieron su responsabilidad social ante la grave problemática de corrupción de elementos de tránsito con los corralones, quienes hacían operativos disfrazados contra la inseguridad, cuando se supone que se establecían para buscar drogas o armas, pero se dedicaban más bien a buscarle problemas a los conductores con sus documentos y extorsionarlos o mandarlos al corralón, el gobierno estatal de Veracruz en la administración pasada, compró y organizó un sistema eficiente de grúas para el retiro de vehículos de la vía pública con tarifas más accesibles y acondicionó corralones del gobierno estatal, señalando que el servicio de grúas y los corralones ya no podrían ser concesionados. Las grúas estaban dotadas de cámaras de video para registrar todo momento de las maniobras de enganche y arrastre y la entrega de la papeleta de la infracción al dueño del automóvil con el fin de evitar actos de corrupción.

No se pide nada similar en nuestro estado, porque el gobierno estatal de Colima está para llorar en aspectos económicos, no tienen ni para cambiarle el pésimo color de Palacio de Gobierno, pero sí es necesario que los nuevos diputados hagan algo para evitar muchas irregularidades y abusos de los corralones. La gente no se molesta por los operativos que se hacen en materia de seguridad pero desafortunadamente los que organizan es para buscarles problemas de documentación a los vehículos y buscar cómo sacarles lana, los más afectados son las motociclistas y hasta las bicicletas suben a las grúas, debido a que por falta de recursos económicos la mayoría les falta el cambio de propietario, cuando lo que debe buscar los de Movilidad es más bien como apoyarlos para que todas estén regularizadas y no ponerles tantas trabas burocráticas, pero sí detener las robadas.

LA VILLA ABUSA EN CORRALONES

Es un verdadero abuso que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Villa de Álvarez a todos los vehículos infraccionados o para su investigación los mande al corralón del municipio de Comala, pagando mayores cuotas de arrastre por ejemplo para un camión urbano un servicio de arrastre al corralón de Comala aseguran que cuesta $1,500 pesos, tenga o no justificación para detenerlo, y por cada día en ese corralón señalan que cuesta $150 pesos, quizás sea un buen negocio, pero muy pésimo servicio para la ciudadanía y los pobres transportistas quienes de por sí no aguantan lo recio sino lo tupido con los golpes económicos del Covid-19 ya que no hay clases presenciales ni tanto movimiento de pasaje debido al libertinaje del transporte público. ¿No podrá el mismo ayuntamiento de la Villa crear su propio corralón? Para que tengan más ingresos y cuotas más justas.

Si un camión urbano es detenido en la capital el arrastre de dicho camión será de mil pesos y se mandará al Corralón que se ubica por la cuatro carriles rumbo a Manzanillo y les cobrarán cerca de $80 pesos diarios, es decir más barato que en Comala, quizás allá en Comala está más caro porque el vehículo detenido tendrá como panorama los volcanes y con el clima más fresco. No cabe duda de que es un verdadero desgarriate la problemática de los corralones en la entidad, lo mismo pasa en Tecomán y Manzanillo, ¿Hasta cuándo el Congreso de Colima hará una revisión a fondo para buscar alternativas? No vemos en el Congreso de Colima ese famoso cambio.