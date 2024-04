Universidades pueden hacer un mundo más sostenible y digno para todos y todas: Rector

*Christian Torres Ortiz inauguró el seminario internacional sobre Cooperación y agenda global para el desarrollo con la conferencia: “Internacionalización de la Educación Superior, un impulso para el Desarrollo Sostenible y la Igualdad de Género”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este jueves, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del campus Norte, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, dictó la conferencia “Internacionalización de la Educación Superior, un impulso para el Desarrollo Sostenible y la Igualdad de Género”, con la que se inauguró el Seminario Internacional “Cooperación y Agenda Global para el desarrollo: Avances y Retos para la Igualdad de Género y la Sostenibilidad”.

El seminario concluirá este viernes con la conferencia presencial de Carlos Milani, de la Universidad estatal de Río de Janeiro, Brasil. Durante estos dos días, las y los ponentes presentarán los resultados de sus investigaciones en temas de cooperación internacional para el desarrollo, mujeres migrantes y bioculturalidad, entre otros.

Enrique José Chaires Velasco, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó que este evento “es un gran esfuerzo llevado a cabo entre el profesorado, la facultad y la UdeC para incentivar y fortalecer el desarrollo académico de todas y todos y que ustedes puedan nutrirse de experiencias y distintos puntos de vista que coadyuven en el crecimiento profesional de cada uno y tengan mejores herramientas para desempeñarse en un ambiente laboral cada vez más competitivo”.

Durante su conferencia, el rector señaló que las universidades públicas y privadas en todo el mundo, incluido nuestro país, “enfrentamos grandes retos y desafíos, ya que los temas de las agendas se mueven muy rápido en educación superior, lo cual se vuelve una tarea muy desafiante”.

Aseveró que desde la visión de la gestión institucional y “desde mi experiencia al frente de la Universidad de Colima, veo muy complejo poder alcanzar ciertas metas si no trabajamos de manera conjunta con gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada, pues los esfuerzos de las universidades, ya sean públicas o privadas, difícilmente se pueden concretar si no encontramos aliados”.

Todas las agendas, agregó el rector, “incluyendo a las Instituciones de Educación Superior, como la nuestra, tienen su referente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la Educación Superior, ésta es un área de oportunidad fundamental, ya que podemos incidir prácticamente en todos ellos”.

“Si hacemos un análisis de los avances que hemos tenido en esos 17 objetivos para el 2030 -dijo-, desafortunadamente nos quedamos cortos en muchos de los temas”.

“Estoy convencido -resaltó- que desde las universidades podemos y tenemos que hacer mucho más en estás grandes aspiraciones y objetivos. Debemos hacer de éste un mundo sostenible, que sea digno y posible para ustedes”.

Advirtió que si los seres humanos no hacemos algo extraordinario en los próximos años “tendremos grandes problemas globales con los que tendrán que lidiar las siguientes generaciones, por ello, insisto, si estamos en una institución de educación superior, creo que lo que nos falta por hacer es mucho más de lo que hasta ahora hemos realizado”.

Respecto a lo que se hace en materia de internacionalización, el rector destacó que la Universidad tiene una tradición sólida, de aproximadamente dos décadas; “al hablar de internacionalización no me refiero a la mera movilidad de estudiantes y profesores. Claro que éste es un elemento fundamental, pero no único, pues aspiramos a que la dimensión internacional se convierta en una experiencia intercultural, no sólo en una experiencia académica para estudiantes, profesores o investigadores”.

Como ejemplos en materia de gestión ambiental, Christian Torres Ortiz resaltó la implementación del Sistema Institucional de Gestión Ambiental, así como la promoción constante de la sostenibilidad y sustentabilidad, el Proyecto Nearly Zero Emission, del Campus Coquimatlán y la generación de programas de reciclaje y reforestación, entre otros.

Sobre la equidad de género, habló de la generación de espacios de trabajo y desarrollo profesional equitativos, de constantes capacitaciones en el tema y la implementación del Protocolo para la atención integral de la violencia de género.

Para finalizar, el rector abordó dos grandes retos para las instituciones educativas. El primero es el de cobertura, ya que actualmente se atienden sólo a 43 de cada 100 jóvenes que debían estar en la universidad: “éste es un dato desafiante, es por ello que la educación para todos se vuelve una asignatura pendiente”.

El otro reto es el de las conexiones, “que no es otra cosa sino mejorar la situación del planeta; si somos una universidad pública tenemos una responsabilidad social muy clara, y lo que tendría que suceder es que incidiéramos en resolver los problemas de nuestra vida cotidiana y no que los esfuerzos científicos y académicos se queden en las aulas. Es un puente que tenemos que construir con mucha más fuerza y contundencia, porque no nos podemos dar el lujo de no ayudar, no colaborar, considerando el privilegio del saber que tenemos aquí”.

Al término de la conferencia, el rector recibió una constancia por su participación.