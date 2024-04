¿Por qué Tey para Villa de Álvarez?

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Algo que deseamos reconocer a la Maestra Esther Gutiérrez Andrade, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, con permiso, es que durante su gestión no haya gastado dinero en redes sociales, medios de comunicación o empresa para presentarla como una de las mejores alcaldesa del país, como lo hiciera otras alcaldesas en el estado. La docente de la escuela secundaria Justo Sierra de la colonia del Valle en ese municipio, es mejor conocida como: Tey.

Los villalvarenses reconocen en su actual Presidente Municipal con permiso demasiada obras realizadas en su demarcación, mejoras de servicios públicos visibles, buen manejo de finanzas públicas. buena comunicación con los aliados y contrincantes políticos, así como otros ámbitos competentes a un ayuntamiento, pese a eso más de un ciudadano en la entidad hace el cuestionamiento por qué busca la reelección.

Cabe aclarar que en las elecciones del 2021. Esther Gutiérrez Andrade, no figuró ni en encuestas, muchos menos en las preferencias del electorado como la candidata idónea para ganar el municipio. No solamente alcanzó sino rebasó a los candidatos que llevaban la preferencia: Perla Vázquez Montes y Guillermo Toscano, mejor conocido como Memo. Aunque haya ganado por poca diferencia, ganó con regidores que nadie apostaba por ellos, con candidatos a diputados locales por esa alianza y por ese municipio que lo que menos deseaba era hacer campaña con ella.

La alcaldesa con permiso Gutiérrez Andrade puso el ejemplo de lo que implicaba tener amor y fe por ganar. Nunca exigió que se le tomará en cuenta por ser mujer, sino todo lo contrario, demostró con hechos su interés por participar y ser tomada en cuenta. Llevó una campaña con poco dinero pero con demasiado trabajo que le permitió que los ciudadanos de este lugar le depositaran las confianzas. A tres años de esa decisión los villalvarenses pueden dar fe que no se equivocaron.

Con Tey en Villa de Álvarez se mejoraron los servicios públicos, la luminaria en el municipio se cambió en más del 50 por ciento, los centros de convivencia familiar todos han sido remodelados, son atendidos por personal del ayuntamiento, permitiendo a las familias de comunidades, colonias, barrios estar gozando las tardes con sus hijos en parques y jardines de este lugar. Canchas deportivas de igual forma, incluso la atención por parte de algunos experto va en crecimiento

Con el apoyo del Gobierno del Estado de Colima, Esther Gutiérrez mejoró no solo algunas avenidas sino también conductos de aguas que son molestias de automovilistas y peatones en ciertas épocas del año. Amplió el número de programas de atención para adultos mayores, comerciantes, jóvenes y niños. Cómo dice más de un cibernauta no es gratis que más de un funcionario, autoridad estatal, municipal o judicial vivan o tengan sus aposentos en este municipio. Mejoró la vialidad en Villa de Álvarez con el cambio de semáforo de 25 de 36 semáforos con los que se cuenta en este lugar.

Desde hace dos años, Tey ha buscado la forma de mejorar la seguridad en su municipio, pese a eso, como ella misma lo ha reconocido públicamente hay una deuda pero no por eso ha dejado de hacer su tarea en esa materia pese al sinnúmero de agentes u oficiales de corporaciones policiacas que han sido víctimas del crimen organizado en este lugar. De igual forma reconoce hasta la fecha que pese al esfuerzo que el ayuntamiento hace todavía quedan muchas obras por llevar a cabo, incluso algunas que se realizaron tendrán que hacerse desde abajo, como citó recientemente en una reunión que tuvo con el Círculo de Analistas de Colima.

Para reflexionar: Con palabras más o menos, Esther Gutiérrez nos expuso un ejemplo de obra por complementar en un segundo periodo. Miren llevábamos a cabo la mejora de algunas calles, pero por X o Y razón las condiciones de la misma están deterioradas de nueva cuenta, aquí en este caso necesitamos regresar y llevar a cabo una nueva obra que no sea solamente el mejoramiento sino construir de nuevo todas esas calles.

Para despedirme. Tey ha puesto en marcha algunos botones a través de las redes sociales para el cuidado de las mujeres, adultos mayores, menores de edad y comerciante los cuáles en serio mejoran la seguridad de los villalvarenses, más como bien reconoce falta mucho por hacer en esta materia. La alcaldesa de Villa de Álvarez, nos expusó que no busca la reelección sólo por buscarla sino que necesita mejorar la Villa en un segundo periodo más. No dudamos que en este municipio la Maestra Tey logre ganar porque es una mujer íntegra y no ha estado nunca en la cárcel por robos y drogas, eso a la ahora de sufragar contará demasiado. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.