UN VIAJE FASCINANTE A TIERRA SANTA

Por: Abel González Sánchez

La foto está relacionada a nuestra reciente visita a Tierra Santa, realizada pocos meses antes de que estallara la terrible guerra de Israel y Gaza generada por el sorpresivo ataque sangriento del grupo terrorista Hamás contra los israelíes, nos acompaña el famoso sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés, ampliamente reconocido en nuestro país, sacerdote, canónigo y Subdirector de Radio y Televisión de la Catedral de la Arquidiócesis de México, quien constantemente está en You-Tube y en la radio nacional, además ha escrito muchos libros y ha evangelizado en las más grandes televisoras nacionales e internacionales como Televisa, Tv Azteca, Univisión, Telemundo, Discovery Channel, History Channel, etc, y sigue apareciendo en las redes sociales, es sin lugar a dudas, el más importante promotor y activista de la religión católica en México.

El prestigiado sacerdote José de Jesús Aguilar es quien acompaña como guía religioso a los grupos católicos que se integran de diferentes estados del país y de algunas otras naciones a visitar Tierra Santa y que desean conocer los lugares bíblicos donde vivió Jesús de Nazareth. La empresa que organiza estos viajes anuales e invita al sacerdote se llama “Olimpia Travel” con domicilio en la Ciudad de México, lugar de donde sale el avión rumbo a Israel y los realiza con gran profesionalismo y buena organización, su costo es de los más bajos y de muy buena calidad.

Hace muchos años después de egresar de la escuela de agricultura de la Universidad de Colima tuve el privilegio de estar varios meses en la Universidad de Tel Aviv, Israel, gracias a una beca que gané en un concurso nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, logré el primer lugar y fuí en representación de México, en ese tiempo estudié agricultura intensiva, nos mostraron las técnicas agrícolas y de riego sobre tierras desérticas.

Pero el asunto aquí es que en ese tiempo que estuve en la Universidad de Telaviv, Israel visitábamos a Jerusalén y los lugares bíblicos cada fin de semana, y jamás se me olvidó lo que me ocurrió al llegar al Santo Sepulcro, al entrar a la cueva, el lugar exacto en donde depositaron el cuerpo de Jesús después de ser crucificado, me ocurrió algo inexplicable, denominado por los sacerdotes “La presencia de Dios”, es una energía divina que te invade tu cuerpo en forma extraordinaria y sin que nadie te hable, yo lo viví y lo entendí muy claro “Cree en mí, sí existo” y doy mi testimonio, te hace reflexionar profundamente y quizás logra tu conversión, pues de verdad yo no creía en Dios pues varios maestros de filosofía en la Universidad nos aseguraron que no existía y que la creación y origen del universo es diferente a lo divino, aunque sigue siendo una incógnita, pero yo solo visitaba los lugares bíblicos como cuando conocí las pirámides en México, pensé que solo era algo histórico al margen de lo místico o lo divino.

Por lo anterior, por ese testimonio o presencia de Dios, que jamás olvidaré, prometí a Dios o a esa fuerza extraordinaria regresar algún día a Tierra Santa y a ese mismo lugar y de llevar a mi esposa Rosa María Espíritu Macías, sobre todo porque desde que la conocí es muy apegada a la religión católica, quizás por la herencia de sus padres y más de su abuela “Conchita” que diario rezaba mañanas y tardes, y se sabían todos los lugares bíblicos sin haberlos conocido, fue para mí un doble compromiso, regresar a Jerusalén al Santo Sepulcro y llevarla para que conociera esos lugares bíblicos y que bueno que lo hicimos porque pocos meses después estalló la guerra en Israel.

El tema de hoy es con motivo de la Semana Santa y que para los católicos es el momento litúrgico más relevante de todo el año, sin embargo, para mucha gente se ha convertido solo en una ocasión o semana de descanso laboral y para la diversión en las playas. Se olvidan la mayoría de lo esencial para lo cual fue decretada como Semana Santa, aseguran que fue decretada para orar y reunirse en familia.

La Tierra Santa es la cuna de las religiones más relevantes de la humanidad, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, por ello Jerusalén es una de las ciudades más espectaculares y especiales del mundo y al visitarla, revives muchos pasajes bíblicos, para el caso del cristianismo allí ubicas el sitio central en la historia de Jesús, su muerte, crucifixión y resurrección, fue crucificado allí mismo en el Gólgota o Monte Calvario, y su tumba está ubicada dentro del Santo Sepulcro y se ubica también el lugar de su resurrección.

Pudimos caminar siguiendo los pasos de Jesucristo deteniéndonos en las distintas estaciones por la Vía Dolorosa que conducen hasta la iglesia del Santo Sepulcro, y más allá de las murallas de Jerusalén, visitamos muchos lugares fascinantes como Nazareth donde vivieron los padres de Jesús, José y María y acudimos a Belén donde nació en la famosa gruta en donde construyeron la iglesia de la Natividad, fuimos al río Jordán lugar en donde fue bautizado, al monte Sion, al Monte de los Olivos y al de Las Tentaciones, al mar de Galilea lugar de la multiplicación de los panes y los peces y a la iglesia de Caná donde convirtió el agua en vino, al parque arqueológico de Magdala, conocimos el lugar de la última cena, Masada ultima fortaleza de los judíos contra los romanos, conocimos al mar muerto, donde no puedes sumergirte por su densidad, sin vida orgánica y con el nivel más bajo de todos los mares, el Muro de los Lamentos el lugar más sagrado del judaísmo, así como el Domo o Cúpula de Oro de la Roca, que es el templo más sagrado del islam, entre otros muchos lugares extraordinarios.

Por lo anterior podemos resumir, que si realmente eres católico y aunque no lo seas, vale la pena hacer un esfuerzo para que conozcas la Tierra Santa, independientemente de tu religión, pues debemos reconocer además que es la Iglesia, la única institución social que hoy promueve los aspectos morales y éticos en México para que formes bien a tu hijos, porque la Universidades y los gobiernos inmiscuidos en el sector educativo, han borrado de un plumazo las materias de civismo, ética y filosofía, que antes educaban a comportarse mejor. Los gobiernos y partidos promueven únicamente la división entre las familias y la sociedad por sus enfrentamientos y por la lucha del poder económico más que el social, y lo que han logrado en la actualidad es que millones de jóvenes se aparten de Dios y de sus familias, ya no respeten ni a sus propios padres, es más hasta los matan, la mayoría no tienen temor a Dios, ni a nadie, por ello muchos de ellos son verdaderos delincuentes en las calles, y así aumenta gradualmente los robos y los homicidios en Colima y en todo el país, en lugar de haberlos formado con civismo o ética o moral o conducirlos desde chicos por el camino de la religión y en el amor al prójimo, espero pues disfruten “La Semana Santa” según su criterio.