UdeC, transformación digital

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

La Dirección de Recursos Humanos, que dirige la siempre activa y atentísima Priscila Álvarez, acaba de presentar una plataforma de trámites y servicios digitales para el personal de nuestra máxima casa de estudios. Esta innovadora plataforma implicó la reestructuración y actualización de bases de datos con el fin de que los trabajadores de la institución puedan acceder a la información nueva en el mismo instante en que es generada. Aunque se espera que a esta plataforma se vayan agregando, de manera paulatina, muchos trámites que aceleren los procesos de los servicios brindados a los trabajadores, por el momento se ofrecen trámites como la verificación de datos personales, comprobante fiscal digital, registro de asistencia, licencia con goce de sueldo y constancias laborales. Asimismo, ya está disponible de manera totalmente digital la solicitud y gestión de permisos económicos. Me parece paradigmático que se haya dado ya este primer gran paso en lo que, yo esperaría como muchos, que los entornos digitales, sobre todo los relacionados con ámbitos de tipo burocrático y administrativo, se vuelvan más comunes en nuestra máxima casa de estudios y así no sólo se eficienticen sino, incluso, que se agilicen en aras de utilizar de manera más efectiva nuestro tiempo laboral. También creo que este nuevo proyecto digital puede ser la punta de lanza para que se empiece con una avanzada de transformación digital en muchas otras áreas significativas del quehacer universitario, todo con el fin de ofrecer un mejor servicio no sólo a los trabajadores y estudiantes sino al público en general, de Colima y fuera de la entidad. Sería importante, por ejemplo, e incluso urgente, que se uniformara en una sola plataforma las múltiples plataformas que se utilizan para las diversas tareas académicas (subir calificaciones, autorizar programas de estudio, etcétera), pues resultan inhibidoras de un trabajo eficiente y expedito. Perdónenme la expresión, pero son un martirio. Para los que saben seguramente no sería difícil crear un solo cónclave, un Hub, en el que se pueda ingresar, con las nomenclaturas claras para cada espacio, en todas estas plataformas, se ahorraría bastante tiempo e incluso podrían ser mejor administradas por los encargados de tecnologías universitarias. Otra cosa sumamente importante es darle una transformación profunda a la página oficial universitaria para hacerla más amigable y sea posible obtener información rápida de cualesquiera de las dependencias. Si para los que estamos “familiarizados” con la website institucional encontramos de pronto difícil (en ocasiones dificilísimo) hacernos de tal o cual formato, no quiero pensar lo complicado que puede ser para aquellos no familiarizados con el sitio web, con lo cual también corremos el riesgo de que ese usuario se vaya con las manos vacías y desista de seguir buscando. Me ha dado gusto que el rector Christian Torres Ortiz haya enfatizado la importancia del lanzamiento de esta nueva plataforma de Recursos Humanos e invitado a seguir por ese camino en otras dependencias y planteles universitarios. Ojalá, como dije, esta sea la punta de lanza para una profunda transformación (renovación) de todo el ámbito digital de nuestra máxima casa de estudios, que en cualquier caso es hacia donde se está moviendo el mundo entero.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.