TRAGEDIA FAMILIAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Ayer fue publicada una carta en los medios informativos dirigida a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pidiéndole apoyo para que la Fiscalía General y la Comisión de Arbitraje Médico efectúen una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, si es que hubo negligencia médica, debido a su tragedia familiar, inesperada y muy lamentable, por el fallecimiento de su única hija de tan solo cuatro años en el Hospital Universitario, señalaron sus padres que la llevaron caminando por la noche y se la entregaron muerta por la mañana sin precisarles bien su causa.

Ninguna madre o padre están preparados para enfrentar la muerte repentina de un hijo sea pequeño, mediano o grande, son las tragedias más dolorosas de una familia, porque todo mundo esperamos que los hijos vivan más que nosotros los padres, pero el tamaño de la pérdida no lo determina la edad del hijo que fallece en forma súbita o en accidente, la pérdida de un hijo es muy dolorosa en cualquier edad, y en éste caso se trataba de su única hija de cuatro años de edad y se lamentaban porque los padres son de edad madura y ya no podrán tener hijos.

HUBO NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

Los padres de la niña tiene razón en quejarse y demandar una investigación ante la gobernadora Indira Vizcaíno ni duda cabe, sobre todo porque dicen que la mandataria es su último recurso, ya que al parecer agotaron sus gestiones, porque ni el personal médico ni de enfermería les dieron una explicación precisa del motivo del repentino fallecimiento de su hija, porque la ingresaron al Hospital caminando como a las 9 de la noche enferma del estómago y a las 6 de la mañana les avisan que había fallecido, hechos ocurridos el día 17 de noviembre de 2023, que los padres no firmaron el acta de defunción por sus contradicciones, y que la Fiscalía General se llevó el cuerpo de la niña del Hospital para entregarla por la tarde, pero que tampoco le informaron nada, pues el padre asegura que les pidió a los elementos de la Fiscalía le practicaran una autopsia para saber el motivo de su muerte, pero que tampoco la Fiscalía General les dio ningún informe al respecto, solo entregó el cuerpo a la funeraria.

DESHUMANIZACIÓN DEL HOSPITAL Y DE LA FISCALÍA

Una cosa es muy cierta, los directivos tanto del Hospital como de la Fiscalía General se han deshumanizado y quizás ya no les interesa ni preocupa que los familiares sufran tragedias familiares y menos perder tiempo para que sean bien atendidas, quizás porque tienen muchas muertes ocurridas en la entidad, ante tanta violencia, pero los padres no se quejaron de mal trato o indiferencia de las dependencias ante el sufrimiento de su niña, sino que piden y aclaren los motivos de su repentina muerte y no lo hicieron ninguna de las instituciones, por eso piden una investigación al respecto porque por lógica consideran que el fallecimiento fue por negligencia o por la aplicación inadecuada de algún medicamento que le provocó reacción y falleció, es decir la falta de atención humanizada de la información y atención al público afecta a la imagen de las instituciones y a la imagen del gobierno estatal porque es al que le repercute más, pero también dejan dudas porque pueden esconder el fondo de la verdad sobre los fallecimientos.

NO TODO ES TRAGEDIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Si bien es cierto que hemos leído quejas, denuncias y críticas sobre las carencias del Hospital Regional dependiente de la Secretaría de Salud, debemos ser objetivos y congruentes, lo cierto es que también han salvado miles de vidas y se han recuperado otros miles de enfermos que acuden, pero los que se salvan y les va bien, no publican nada, aunque hay otra realidad, dicho Hospital Universitario está para llorar con su mobiliario y sus equipos, debería ser remodelado y más modernizado, pues fue inaugurado hace más de 20 años por Fernando Moreno Peña como gobernador y Ernesto Zedillo como presidente del país, son obras relevantes que deberían continuarse haciéndose con los nuevos gobiernos, para hacer también historia, lo abrieron el 27 de agosto del 2001, y actualmente recibe atención médica cerca de medio millón de personas de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.

Por último, ojalá que tanto los directivos del Hospital General, la Fiscalía General, y la Comisión de Arbitraje Médico atiendan ésta denuncia pública, que seguramente les turnará la gobernadora y valoren los reclamos justos y humanos que los padres hacen por la reciente muerte de su única hija de cuatro años, pues sí alguno de los funcionarios les ocurriera algo similar, ya hubieran encarcelado o despedido a los médicos o enfermeros si es que hubo negligencia o a los elementos de la Fiscalía General que tampoco tomaron en cuenta la petición de que le hicieran una autopsia en forma correcta para saber las verdaderas causas del fallecimiento y si lo hicieron solamente ellos lo saben. Ojalá sea atendida la petición.

