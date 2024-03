Trabajan para fortalecer vínculos familiares

*“Estamos convencidos de que la base de la sociedad es precisamente la familia, es por eso que al interior de nuestra máxima casa de estudios desarrollamos diferentes actividades y programas para fortalecer estos lazos familiares”: Blanca Liliana Díaz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Esta semana se realizó, de manera virtual, la conferencia “Nuevas preguntas a viejos problemas en la crianza”, impartida por el Mtro. Alejandro Portos Rogel, como parte de las actividades de la Tercera Jornada por la Familia, “Aprender juntos, crecer en familia”, enmarcada en el Día de la Familia en México y organizado por el Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI)y el Voluntariado Universitario.

Inauguraron la jornada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado, y Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora del CUBI. Vargas Rueda señaló que “estas actividades buscan fortalecer la unión y los vínculos familiares, porque sabemos que la familia es el eje y origen de muchos de nuestros valores en la sociedad”.

Blanca Liliana Díaz agradeció al CUBI, en especial a Rosa Macedo, por realizar estas Jornadas por la Familia UCOL por tercer año consecutivo. “Estamos convencidos de que la base de la sociedad es precisamente la familia, es por eso que al interior de nuestra máxima casa de estudios desarrollamos diferentes actividades y programas para fortalecer estos lazos familiares”.

Por último, comentó que “necesitamos familias fortalecidas, con vínculos familiares saludables, para poder avanzar y enfrentar los retos sociales que se enfrentan a nivel mundial, como la violencia y la desintegración familiar”.

Añadió que desde las universidades es posible ir mejorando esta situación. “La cultura de paz es importante abordarla en todos los niveles educativos, y exhorto a la comunidad universitaria a que sigamos implementando programas como éste que hoy inicia”.

En su conferencia “Nuevas preguntas a viejos problemas en la crianza”, Alejandro Portos, director de Análisis y Seguimiento a las Políticas en materia de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Querétaro, analizó temas como: educar en valores y afectos, satisfacer necesidades básicas como alimento, ropa, techo, afectos, desarrollo de la personalidad, relaciones, interacción, vínculos, deseos, conducta, cuidados, conflictos, etc., “que si bien no son nuevos, nos angustia no saber qué hacer o cómo responder a algunas demandas o preguntas de la paternidad”.

Enfatizó que espacios como el de esta jornada abren la posibilidad de ir generando nuevos caminos y nuevas alternativas en los problemas que surgen con la crianza.

Recomendó, por último, “hacer un trabajo reflexivo y respondernos nuestro propio actuar que es, en parte, el objetivo de estas charlas”.