Trabajadores de Colima reclamarán a Adán Augusto López falta de respuesta en rescate financiero de Ipecol

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Burócratas del Sindicato de Trabajadores al Sindicato al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), recordarán y reclamarán a Adán Augusto López Hernández, candidato a Coordinador Nacional de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, respuesta sobre el compromiso del rescate financiero al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol).

El dirigente gremial, Martín Flores Castañeda, hizo el anuncio de que los y las trabajadoras acudirán a Manzanillo el próximo domingo 9 de julio, a las 5 de la tarde en la explanada de la plaza del Pez Vela, donde estará Augusto López.

En noviembre de 2021, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en visita al estado de Colima se comprometió a resolver la deuda de 1 mil 665 millones de pesos que representa el quebranto financiero por adeudo al Ipecol.

En dicha ocasión se designó a Adán Augusto López quien fungía como secretario de Gobernación del Gobierno de la República.

Flores Castañeda refirió que no debe pasar de 2023 ya que el adeudo de la actual y pasadas administraciones del Estado de Colima representa un grave riesgo de colapso financiero y del sistema pensionario.

De esta manera el líder gremial mencionó que la estrategia de lucha también contempla abordar a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes aspiran a la presidencia de la República por Morena para exponerles la situación que ocurre en la entidad.

Flores Castañeda refirió que esta deuda histórica de 1 mil 665 millones de pesos que le adeuda el Poder Ejecutivo al Ipecol es desde pasadas administraciones.

Mencionó que urge que el Gobierno de México que rescate al Gobierno de Colima en el rescate financiero, ante el quebranto de las finanzas públicas del estado y la deuda que heredó la administración de Ignacio Peralta Sánchez de 11 mil millones de pesos, que incluye mil 303 millones de pesos al Ipecol a esa fecha.

Desglosó que son 690 millones de pesos que se acumularon durante 21 años desde el gobierno de Fernando Moreno Peña, (interinato) Carlos Flores, Gustavo Vázquez Montes, (interinato) Arnoldo Ochoa González, Silverio Cavazos, Mario Anguiano Moreno y de tres años del anterior gobernador, Ignacio peralta Sánchez, cuando era Dirección de Pensiones Civiles.

“Lo cual quedó registrado en la nueva Ley de Pensiones de Servidores Públicos como una deuda del Poder Ejecutivo al Instituto de Pensiones”.

El dirigente del STSGE mencionó que se tiene el convenio, pero no se ha cumplido con dichos pagos.

Además detalló que a la entonces Dirección de Pensiones los gobiernos anteriores dejaron de pagar tres administraciones consecutivas pero 1% de aportación del Gobierno a Pensiones argumentando que ellos pagaban las jubilaciones.

“Y tres años del gobernador Ignacio Peralta Sánchez se les dejó de pagar todo, el 5 por ciento de cuota de trabajadores y la aportación del 1 por ciento a la entonces Dirección de Pensiones por parte del Gobierno”.

Dijo que se acumularon 693 millones que están consignados en la Ley, pero que 350 millones son de sólo tres años del ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez de noviembre de 2015, 2016, 2017 y 2018.

Agregó que tres años más con el nuevo sistema de pensiones, con el Ipecol, el anterior gobierno quedó a deber 610 millones, la mayor parte de recursos de los trabajadores porque la cuota de trabajadores era más alta que la Gobierno al principio.

“Pero además se amortizaban 300 millones de préstamos, que se le retenía al trabajador y no se le entregaban a los Institutos de Pensiones que afectó en mil 303 millones de pesos las finanzas del Instituto”.

Agregó que en esta administración de Indira Vizcaíno Silva, el tema del pago del impago al Ipeco no se detuvo, ya que no se cumple con la Ley cabalmente si no parcialmente.

“Pedimos que el gobierno cumpla con la ley ya que es una ley visionaria, completa e integral que garantiza que los principios de solidaridad y subsidiaridad se genere para que el sistema pensionario funcione donde el gobierno y trabajadores y le apostamos todos”.

Dijo que en esta administración, en tan sólo un año y seis meses, de 2022 y de enero a junio del 2023 se adeudan 362 millones de pesos, todo de aportaciones de la entidad pública.

Dijo que 10.5 por ciento del año pasado de la nómina y el 13.5 por ciento, lo que, aseguró, ha motivado que se declaran en pie de lucha.

Flores Castañeda dijo que apoyará a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva para apoyarle en las gestiones en el rescate financiero y agregó que la estrategia se basa en pedir y exigir que se cumpla con el que se le pague y se rescate al Instituto de Pensiones como se se prometió.

Abundó que ello lo va a hacer el gobierno de México, y preocupa al sindicalismo Colima la tardanza del cumplimiento del compromiso.

“Lo que nos preocupa es que pudimos ser engañado, aún no, porque no termina la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y queda un año y cuatro meses de la actual administración, ya que termina en septiembre de 2024”.