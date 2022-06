TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Como lo he comentado en otra colaboración, todo en esta vida tiene una fecha de caducidad, nos guste o no. Es parte del proceso natural de nuestra existencia, es al final de nuestro camino cuando nos damos cuenta de que llegamos sin nada y así nos iremos. Por más poder material que se tenga, todos llegamos a un término de una manera u otra, todos.

Naturalmente nosotros decidimos que mientras ese momento llega, viviremos de tal o cual forma. Por eso es importante tener presente que la presunción egocentrista, las actitudes arbitrarias o prepotentes, las riquezas y propiedades, nada absolutamente nada, nos llevaremos.

Es importante saber que somos seres que vibran en ciertas frecuencias y que cada vibración equivale a un sentimiento y en el mundo “vibracional”, existen solo dos formas de vibraciones, la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento, emoción o deseo, hace que usted emita una vibración en esas frecuencias. Eso que usted emite es justamente lo que habrá de recibir, si no es ahora, será mañana, pero llegará. Las leyes del multiuniverso son perfectas, le pongo un ejemplo amable leyente: cada frecuencia que emitimos retorna a su origen, entonces en el caso de tener pensamientos negativos, de desánimo, tristeza, rabia, miedo, todo eso vuelve hacia el emisor. Por eso es tan importante cuidar la calidad de nuestros pensamientos y aprender a cultivar los más más positivos.

Muchos son los factores que influyen para que nuestra vida tenga calidad y somos nosotros, nadie más, quienes decidimos quien nos acompaña en nuestro camino. Las personas que están a su alrededor influencian directamente en su frecuencia vibratoria. Si usted se rodea de personas alegres, positivas, determinadas, también entrará en esa vibración, ahora si se rodeas de personas reclamadoras, maledicentes y pesimistas, ¡tenga cuidado! Pues ellas pueden estar disminuyendo su frecuencia y en consecuencia, impidiéndole vivir en armonía.

Otro aspecto que puede ayudar o no, es la música, ¿Qué género musical escucha? La música es poderosísima, solo que, si escucha temas relacionados con la muerte, traición, tristeza, abandono, o alcohol, todo eso va a interferir en su vibración. Mientras estamos de paso por esta vida, necesitamos entender, tener claro que atraemos exactamente lo que pensamos, es decir, aquello en lo que estamos vibrando.

¿Usted que ve antes de ir a la cama, celular o tele? Cuando vemos programas que abordan desgracias, muerte, traiciones, etc. nuestro cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en nuestro cuerpo, haciendo que nuestra frecuencia vibratoria sea afectada. Por ello es conveniente ver cosas que nos hagan sentir bien y nos ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada, programas de risas, un buen libro, caminar, naturaleza, etc.

Algo esencial para disfrutar la vida es evitar inmiscuirnos en vidas ajenas, fomentar la gratitud y el altruismo con generosidad. Si todo lo que damos regresa, demos lo mejor, hagamos el bien sin mirar a quien.

ABUELITAS:

La aplicación de la justicia necesita hacerse con amplio conocimiento de las leyes y con absoluta imparcialidad. Me he enterado y no me consta, que algunos agentes del ministerio público están sindicalizados, de ser cierto, considero que eso pone en riesgo la legalidad de cualquier proceso. Un servidor público necesita estar al margen de organizaciones, evitando así que puedan darse malos entendidos o tentaciones. Ojalá que la autoridad competente tome cartas en el asunto, lamentablemente en algunos casos la palabra sindicalizado es sinónimo de flojera y falta de compromiso. Es cuánto.