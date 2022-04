TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Si un servidor público, del nivel que sea, está incumpliendo, abusando o haciendo mal uso de los recursos para la ciudadanía, nada tiene que hacer en ningún gobierno. Para ello, es necesario que la ley sea clara y precisa y desde luego que se aplique. Ya lo señaló el Presidente Juárez, “a los amigos la ley y a los enemigos (de la nación) todo el peso de la ley”.

Causó sorpresa que se encontraran altares a la santa muerte en las instalaciones de la Comisión nacional de derechos humanos. Mas no solo fue eso, el reporte indica que también encontraron “cascos de policías, espejos de autos, botellas de bebidas embriagantes, semáforos, bolsas con mariguana y bombas molotov y muchos objetos más.” Así lo señala la nota informativa. Lo peor de todo es que las personas que se encontraban al interior de la cndh ilegalmente, al parecer, agredieron a una persona por negarse a cooperar para sostener su arbitraria estancia en el lugar, lo que motivó su detención, si no fuera por eso, ahí seguirían.

Lo anterior, lamentablemente no solo pasa en nuestro país, sino que sucede también en otros lugares, pero eso, les corresponde a otros atenderlo. Yo solo me referiré al nuestro, ¿cómo es posible que sucedan este tipo de situaciones? ¿Hasta dónde llega la permisividad, para tolerar este tipo de abusos? ¿Hasta cuándo será tolerada la arbitrariedad y la ilegalidad bajo un disfraz de buenas acciones? Han sido reiterativas las acciones que manchan y denigran las buenas intenciones de organismos civiles, precisamente por la intolerancia y abuso de algunas de sus militantes, ante la pasividad de nuestras autoridades y en no pocas veces, la sobreprotección de los derechos humanos mal interpretados. En fin, no te acabes México.

Termina la semana mayor y deja un lamentable deceso y quince personas, afortunadamente rescatadas de las aguas colimenses. De la violencia citadina no me gusta hablar, esa la dejo a la sección que corresponde. Lamento profundamente los acontecimientos que vulneran la paz y afectan a nuestra sociedad.

Aun cuando las fechas dadas por la iglesia en relación a la vida, muerte y resurrección de Jesús son inexactas, hemos hecho una costumbre de las que conocemos; de ahí que la semana santa motive para que muchas personas dediquen un espacio para la introspección. Por mi parte, recorrí los siete templos en alusión a una tradición iniciada en Roma por San Felipe Neri y que se ha propagado por el mundo entero. Visitar las siete casas o siete templos es para orar y recordar pasajes referentes a la pasión de Cristo. Sin duda un personaje que, como hombre, es digno de estudio, más allá de la parte religiosa que le adjudican. El hijo del hombre no tiene religión, tiene altos ideales que plasma en sus acciones cotidianas como uno de los grandes iniciados.

ABUELITAS:

¿Ha escuchado hablar del sampa? Es un alimento altamente energético, el consumo de una bolita preparada, tipo albóndiga, es el equivalente a una de las tres comidas que normalmente consumimos en un día, por lo tanto, con la ingestión diaria de tres bolitas de sampa, no se necesita consumir ningún otro alimento. Ellas solas suministran al organismo la energía necesaria y suficiente para su desenvolvimiento funcional durante todo el día. ¿Qué contiene? Frijol, garbanzo, lenteja, maíz, miel, cacahuate, etc. En total son nueve ingredientes que se mezclan en partes iguales y sin duda, representan una nutrición sana y poderosa. Usted puede buscar libremente en internet mas información. Es cuánto.