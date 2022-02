TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Espero no estar equivocado con las fechas, según algunas fuentes que he consultado, coinciden conmigo en que por los años 50, apareció una severa advertencia de la Organización Mundial de la Salud, señalando que las madres tenían que dejar de amamantar, puesto que en la aréola del pezón habitaban bacterias y virus que le hacían daño a la criatura. Viniendo de un organismo autorizado y con la carencia de información propia de la época, un sinnúmero de mujeres comenzaron a alejar a sus bebés de la teta. Simultáneamente, con esta advertencia, apareció en el mercado el producto salvador: la leche en polvo, y detrás de ella, la empresa nestlé.

En ese entonces, un médico pediatra y sanitarista nacido en Mendoza, España, tuvo el valor de denunciar lo que para él, significaba una barbaridad y un vil engaño comercial. Desde sus tribunas en periódicos, televisión y principalmente en sus intervenciones en “Buenas tardes, mucho gusto”, y/o revistas con el seudónimo “Piolín de macramé”, sostuvo una desigual batalla en contra de los inconfesables intereses comerciales que dominan el planeta. El doctor Florencio Escardó, decía que “el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias y los virus, y que el uso indiscriminado de la televisión era el opio de los pueblos, con reparto a domicilio».

Hoy, la cuestionable leche en polvo se vende con diferentes marcas y supuestas fórmulas mágicas que “satisfacen las necesidades alimenticias” de los menores. Es necesario tomar en cuenta que la leche puede contener microorganismos nocivos como “salmonella, escherichia coli O157:H7, listeria monocytogenes, staphylococcus aureus, yersinia enterocolitica, bacillus cereus, clostridium botulinum, mycobacterium bovis, brucella abortus y brucella melitensis”, además de azúcar. Por si fuera poco, nos vendieron la idea de que la leche es necesaria para nuestra salud etc. Lo es hasta una edad considerable y la que emana de nuestra madre, no la de un animal diferente a nosotros.

Algunas instituciones de salud en nuestro país, han venido retomando la importancia de la lactancia materna como fuente de sanidad y fortalecimiento para la salud y vida del infante, lo que considero sumamente importante. Es necesario que volvamos los ojos a la naturaleza por el bien de la humanidad y especialmente por la niñez. Algunos planteles, pocos por cierto, vienen promoviendo, como antaño, la creación de huertos escolares, en los que incluyen la cría de pequeñas especies con lo cual fomentan el respeto a la vida de manera integral.

La pandemia ha significado para muchos, una oportunidad para seguir creciendo, una especie de prueba y por qué no decirlo, un verdadero reto de supervivencia, que ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación. Recordemos que mucha gente ha enfrentado grandes catástrofes naturales o época de sequías, hambruna, guerra, miseria, accidentes, etc. Agradezcamos lo que nos ha sido prestado, familia, amigos y a los seres que han trascendido. No hay que pre-ocuparse sino ocuparse, aprovechar lo que nunca hemos hecho, es una gran oportunidad para hacer cambios. Mi abuela decía, «no hay mal que por bien no venga».

ABUELITAS:

Envío un cordial saludo a todas las personas que me hacen favor de leerme, con motivo del día del amor y la amistad. Más allá del comercio, es un buen día para fortalecer los lazos de familiaridad y afecto con nosotros mismos y con quienes convivimos en nuestro diario vivir. Es cuánto.