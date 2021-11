TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

La época que me tocó vivir:

Aun cuando conocí personalmente al Ingeniero Arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo y al Lic. Francisco Velazco Curiel, ambos, gobernadores de nuestro estado, es hasta el gobierno pacifista del Prof. Pablo Silva García, que puedo opinar. En el Colima de ese tiempo, todo era alegría y felicidad, la gente se trataba con respeto y las diferencias se resolvían mediante el dialogo, rara, muy rara vez con las armas. En el ámbito político, durante la administración del Lic. Arturo Noriega Pizano, lo álgido de su gobierno, motivó ofensas y groserías para él y algunos de sus colaboradores. La situación estaba tensa entre él y los estudiantes, a grado tal que en una visita presidencial, perdió, entre gritos y empujones, un zapato.

La llegada de La Licda. Griselda Álvarez Ponce de León, proyectó con fuerza al turismo social y el desarrollo de Colima se puso de manifiesto. Con creces, su excelente relación con el presidente de la república, acalló las inconformidades de algunos colimenses que se oponían a ser gobernados por una mujer. Educar para progresar, fue uno de sus lemas. El complejo de Casa de la Cultura con el museo de las Culturas de Occidente, y los palacios legislativo y de justicia, son testigo fiel de su paso por Colima.

Con el Lic. Elías Zamora Verduzco floreció el Plan Colima, mismo que abarcó una importante infraestructura carretera para mejorar la comunicación intermunicipal y con ello el desarrollo de nuestro estado. Manzanillo tuvo un importante despegue local y nacional.

El gobierno del Lic. Carlos de la Madrid si bien no tuvo obras relevantes, mantuvo el desarrollo estatal y se sentaron las bases para el despegue en la administración que le sucedió. El premio nacional de fomento a la vivienda, le correspondió a Colima y la cultura creció considerablemente. Así mismo el desarrollo portuario, además de sostenerse, se consolidó como una de las mejores opciones para la mejora económica.

La administración estatal del Lic. Fernando Moreno Peña, representó un parteaguas para la vida de los colimenses. Lo anterior, merced a su capacidad de visión, gestión y su excelente relación con la autoridad nacional. Recordemos que le tocó trabajar con el presidente Zedillo y con el presidente Fox. La amplitud y extensión de su obra es recordada con agrado y quedó para la posteridad. Una Casa de la cultura en cada municipio, proyección en lo académico, en lo cultural y en la tecnología. Así mismo, durante su mandato se construyó en cada municipio una unidad educativa dependiente de la Secretaría de educación, a fin de acercar los servicios a la población y de paso, economizar gastos al personal. Los kioskos electrónicos de servicio a la población, fuero otro de los éxitos de su administración, hasta la fecha.

Es justo reconocer, que el del Lic. Fernando, fue un gobierno que, en cuanto a la inversión, desarrollo y proyección, no ha sido superado hasta la fecha, sin menospreciar, desde luego, lo que se hizo después.

Lo breve de su gobierno, sensible y cercano a la gente, no le permitió al Prof. Gustavo Vázquez Montes, cumplirle a los colimenses.

El libramiento Tecomán y las techumbres en algunos espacios institucionales, becas para estudiantes de escasos recursos y la secundaria de talentos, entre otros importantes beneficios, formaron parte del gobierno del Lic. Silverio Cavazos Ceballos.

Los uniformes escolares, representaron un apoyo sumamente importante para la población escolar, durante la administración del Lic. Mario Anguiano Moreno. Por otra parte, el libramiento a Suchitlán, el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, fueron significativos. En el plano de la salud pública y la educación en general, destaca una importante inversión a lo largo de su administración.

Con el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, el C5 y la calzada Galván, generaron una importante inversión para su construcción y remodelación respectivamente. Aun cuando el proyecto no fue del agrado de todos los colimenses. Destaca también la importante inversión en espacios públicos que representaron esparcimiento y sana convivencia para las familias colimenses.

La llegada del presidente de la republica a Colima, a unos días de haber asumido el cargo la Licda. Indira Vizcaíno Silva, reviste una significativa importancia. Más allá del respaldo institucional, el hecho de que esté aquí con 33 miembros de su gabinete, representa una gran oportunidad para el crecimiento integral de nuestro estado. Una visita que sin duda, la señora Gobernadora sabrá aprovechar. Es cuánto.

-Nota: Gobernaron de manera interina: Leonel Ramírez García, Carlos Flores Dueñas y Arnoldo Ochoa González.