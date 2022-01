Tey Gutiérrez tomará decisión pertinente tras escuchar versión de su director del DIF, Chema Cruz

*Según versiones, el funcionario municipal fue detenido junto con otras personas en un centro nocturno de Villa de Álvarez, por alterar el orden y disparar un arma de fuego.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, informó que tomara la decisión pertinente hasta escuchar todas las versiones de la detención de personas en un centro nocturno de Villa de Álvarez, por alterar el orden y disparar un arma de fuego.

«Es necesario que el Licenciado Chema Cruz debe de salir también ante los medios, de hecho, lo va a hacer el día de mañana, tiene que dar una explicación de qué es lo que pasó, yo no estuve en ese lugar y no sé exactamente bajo qué contexto se dio, pero sí sé que va a salir va a declaración el día mañana”.

Cómo es de recordarse al director del DIF municipal, José María Cruz, se le señala como uno de los detenidos por alterar el orden público y disparar un arma de fuego.

Gutiérrez Andrade mencionó que es necessrio escuchar la versión del funcionario municipal y reiteró que por el momento no ha tomado ninguna decisión y lo hará luego de que se conozcan los hechos.

“Veremos, si él, tiene alguna situación con la Fiscalía y que lo involucre en algo entonces yo tomaré las decisiones pertinentes dentro de la administración, pero creo que también es un derecho humano que también tiene él de poder explicar qué fue lo que pasó”.