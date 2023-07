Tey Gutiérrez, eficientar los servicios de La Villa

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

Una de las funciones principales de todo gobierno (sea municipal, estatal o federal) es brindar servicios eficientes a la población, desde la recolección de basura hasta la recaudación de impuestos. No es sólo construir obra o repavimentar calles o tener limpios los jardines, o atender a los llamados de seguridad de la población, también se tratra de crear mejoras que ayuden a eficientar los trámites administrativos y burocráticos que realizan los ciudadanos en las oficinas municipales, tanto de manera presencial como en línea. Por ejemplo, que la página del ayuntamiento permita hacer sin contratiempos los pagos en línea de predial, licencias, multas, etcétera, ayuda a la ciudadanía a no tener que hacer largas colas y perder medio día o un día entero para hacer un trámite. Eso también es parte de la eficacia de un buen gobierno. Entre más servicios en línea de este tipo se puedan realizar mejor calificará la ciudadanía a su administración municipal. En este sentido, desde que la presidente Tey Gutiérrez empezó su administración, hace ya casi año y medio, uno de los objetivos principales de sus 241 Metas Estratégicas de gobierno para este año fue precisamente crear mejoras regulatorias que beneficiaran directamente a la población y que son un claro ejemplo de cómo la eficacia de un gobierno no sólo está en función de lo que construye sino también de los servicios que eficienta. Hace unos días, por ejemplo, se anunció otra mejora regulatoria más en la que se dio a conocer la reducción a un día de trámite de las transmisiones patrimoniales, cuando antes podría tardar de tres a doce días, lo anterior fue anunciado ante arquitectos, notarios, líderes empresariales, y el propio ex gobernador Mario Anguiano, actual presidente de la Asociación Civil “Actuemos Colima” y a quien la propia presidenta Tey Gutiérrez agradeció su apoyo para lograr esta meta en virtud de la experiencia del ex gobernador y ex presidente municipal de Colima en temas de mejora regulatoria implementados con éxito en sus respectivas administraciones. La presidenta Tey Gutiérrez también aprovechó para dar a conocer la modernización que se ha hecho del Sistema Catastral municipal, mismo que ya permite hacer en línea y en tiempo real avalúos catastrales, alineamientos y número oficial, licencias de construcción y terminación de obra, además de consultas cartográficas. Mientras los gobiernos (y todas las instituciones, incluidas las no gubernamentales) transiten hacia los trámites en línea y los hagan con eficacia, lo que considero un imperativo dadas las condiciones que exige el mundo actual, entonces se tendrá a una población satisfecha y esto generará un ánimo social diferente, pues valorarán el esfuerzo del ayuntamiento por hacer los trámites menos engorrosos y por desburocratizar todos sus procesos. Bien, pues, por la presidenta Tey Gutiérrez y por su equipo de trabajo en caminar hacia la eficiencia de los servicios que ofrece el ayuntamiento a la población, aseguró eso redundará en mayor respaldo a su gestión por parte de la comunidad villalvarense.

