PRESIDENTA DE MORENA CONVOCA A LA UNIDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Hizo bien en días pasados la presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, Dulce Azucena Huerta Araiza al convocar a una rueda de prensa para exhortar públicamente a la unidad política de los morenistas en el estado ya que los procesos de selección interna presidencial en forma natural todo el tiempo tanto en el PRI, el PAN y ahora en Morena han dejado visibles desacuerdos, mal entendidos y fuertes divisiones de los simpatizantes sobre todo cuando se acredita el dedazo presidencial.

La líder estatal de Morena dejó en claro que lo hacía para continuar manteniendo un partido fuerte, sólido y unido rumbo al proceso electoral 2024, además de afirmar que las puertas del partido están abiertas para todos los liderazgos políticos morenistas, no quiso abordar el tema de la precampaña nacional presidencial para evitar cuestionamientos bien o mal intencionados porque el proceso los trae hoy divididos en Colima y en todos los estados, son seis grupos en cada entidad y en el país, cuatro de Morena; Sheinbaum, Ebrard, Adán y Monreal, y dos de los partidos aliados, Noroña del PT y Manuel Velasco del Verde.

La líder estatal de Morena Dulce Azucena señaló que; “En Colima y en el país se comienza a escribir una nueva historia en la que le apostamos a la continuidad con cambio y un crecimiento que conserve nuestra esencia, aseguró que Morena es la primera fuerza política del país y de Colima”; y aseguró que está hoy más fuerte que nunca, con trabajo, organización y unidad.

UNIDAD DESPUÉS DEL DESTAPE

Es necesario reconocerle aquí a Dulce Azucena que a pesar de ser un perfil relativamente nuevo, pues al menos no es muy conocida políticamente, pero según los propios morenistas es muy activa, y analizamos también que al hacer un exhorto de unidad está en su deber como líder, y se debe a separación de los grupos morenistas que se formaron para promocionar a las corcholatas presidenciables en la entidad, que pretenden, uno de ellos, lograr mayor preferencia en la opinión popular para designar al Coordinador Nacional de la 4T, que en automático será la candidata o el candidato oficial de la alianza Morena, PT y Verde, por tal motivo consideramos que su exhorto a la unidad es oportuno y adecuado, pues desea la líder evitar apasionamientos y divisiones a la hora de la verdad o del destape.

DESIGNAN COORDINADOR DE SHEINBAUM

Era necesario definir cuando menos el nombre del Coordinador Estatal de la corcholata presidencial de Claudia Sheinbaum, pues el resto de las corcholatas ya tenían designados a sus coordinadores desde hace meses, excepto Claudia, porque los colimenses y hasta los mismos morenistas y el gabinete estatal consideraban que la Coordinación estatal la asumía la gobernadora Indira Vizcaíno, por su gran activismo nacional y estatal en su favor, lo que generaba críticas y malestar interno de los grupos morenistas de los demás contendientes al considerar que en Colima tampoco hay piso parejo.

El Director de CIAPACOV con licencia, Vladimir Parra Barragán, fue quien asumió la representación de la campaña de Claudia Sheinbaum, para acompañarla en sus visitas y promover su imagen en estos días de precampañas internas de Morena, el objetivo dijo Valdimir es de que la Ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México logre encabezar las encuestas del estado de Colima para ganar la Coordinación de la 4T y posteriormente la candidatura oficial.

EL PT NO QUEDARÁ REZAGADO EN COLIMA

El senador Joel Padilla admitió que no ha sido confirmada la visita de la corcholata presidenciable de su partido, el PT, Gerardo Fernández Noroña, más sin embargo el partido hace lo que le corresponde así como sus seguidores locales y aunque no mencionó el avance de los estudios de opinión en el estado sobre su precandidato, resulta que las encuestas locales sorprenden por la presencia del PT en el estado, pues sin venir Noroña se refleja que no va mal, inclusive en una de las encuestas más recientes locales ocupa el tercer lugar de los seis participantes.

El senador Joel Padilla también dio a conocer que el Congreso Extraordinario que tenía programado realizarse el pasado sábado 1 de julio, se reprogramó para desarrollarse el sábado 15 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Salón “María Elena”, del Hotel María Isabel con la presencia de más de 500 personas.

