Suspenden Sesión del Congreso 

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al clausurarse de forma anticipada la Sesión Permanente 01 en la que, de conformidad al procedimiento establecido en el Artículo 31 de la Constitución del Estado y 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se desahogarían las comparecencias, en el Pleno del H. Congreso del Estado, de las y los Titulares de las Secretarías y Subsecretarías de la Administración Pública Estatal, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Armando Reyna Magaña, expuso el siguiente posicionamiento:

“Mensaje al Pueblo de Colima: Se informa que esta LX Legislatura, en pleno ejercicio de sus facultades y en acato de sus obligaciones, ha llevado a cabo dos intentos para desahogar las comparecencias de diversos Secretarias y Secretarios de la Administración Pública, con motivo de la Glosa del 2do Informe de Gobierno de la Gobernadora del Estado de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva.

El primero de ellos, tuvo lugar en la Sesión Ordinaria número 06 de la Asamblea, sesión en la cual se puso a la consideración y votación del Pleno del H. Congreso del Estado la calendarización y los lineamientos para la glosa del segundo informe de gobierno de la titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo la propuesta votada en contra por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, y de Movimiento Ciudadano, razón por la cual fue desechada la propuesta.

En un segundo momento e intento de deliberación política para cumplimentar con las comparecencias para la Glosa del Informe de la Gobernadora, esta Asamblea presentó a la discusión y votación del Pleno una segunda propuesta, misma que fue discutida y aprobada en la Sesión Ordinaria número 07 de este Poder Legislativo, en fecha 01 de diciembre del año en curso.

En razón de lo anterior, la Presidencia de esta Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, citó a comparecer a diversos Secretarios y Secretarias de la Administración Pública con motivo de la Glosa del 2do Informe de Gobierno de la Gobernadora, y convocó a las y los legisladores a la Sesión Permanente que se instaló el día de hoy 04 de diciembre del año en curso, para cumplimentar la Glosa del Informe de Gobierno antes referido.

Pues bien, las mismas Diputadas y Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, y de Movimiento Ciudadano, que en la Sesión Ordinaria número 06 habían votado en contra la primera propuesta de comparecencias, ahora, en la Sesión Permanente instalada el día de hoy, decidieron irrespetuosamente e irresponsablemente abandonar en bloque el recinto legislativo sin causa justificada ni aviso previo a esta Mesa Directiva, encontrándose ya presentes aquí las y los Secretarios de Estado a comparecer junto con sus equipos de trabajo. Lo anterior, con el objetivo de romper el quórum para que la sesión no pudiese continuar.

De conformidad con el artículo 42 fracción IV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es atribución de esta Presidencia de la Mesa Directiva, como órgano de dirección y representación del Poder Legislativo, hacer mención que el día de hoy 4 de diciembre de 2023 siendo las 10:34 horas se declaró un receso por no existir quórum legal para la continuación de legal de la sesión Permanente No. 01, ya que las Diputadas Sandra Patricia Ceballos Polanco, Martha Fernanda Salazar Martínez y los Diputados Crispín Guerra Cárdenas, Ignacio Vizcaíno Ramírez, José de Jesús Dueñas García, Rigoberto García Negrete, Carlos Arturo Noriega García y Héctor Magaña Lara, abandonaron el Recinto Legislativo sin causa justificada ni aviso previo a esta Mesa Directiva. Razón por la cual, dicha sesión no pudo continuar. La Presidencia de esta Mesa Directiva no cederá ante intentos antidemocráticos de amague y de presión.

Con fundamento en el artículo 110 al haber transcurrido más de 30 minutos sin que regresaran a este recinto legislativo los diputados antes mencionados, y al no existir voluntad política para el Desarrollo de las Comparecencias de las y los Secretarios y Subsecretario con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, esta Presidencia en uso de sus atribuciones determina dar por clausurada la Sesión Permanente No. 01.

Como Poder Legislativo, se extiende una disculpa institucional a las y los Secretarios de Estado que se encuentran presentes en este recinto, y se les exhorta atentamente a difundir entre la sociedad colimense los logros y avances democráticos que han impulsado desde las Secretarías a su cargo. La sociedad tiene derecho a estar informada, y las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas.

Así mismo, de conformidad con los artículos 110 y 111 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se hace una exhortación pública y extrañamiento a las y los Diputados faltistas Sandra Patricia Ceballos Polanco, Martha Fernanda Salazar Martínez y los Diputados Crispín Guerra Cárdenas, Ignacio Vizcaíno Ramírez, José de Jesús Dueñas García, Rigoberto García Negrete, Carlos Arturo Noriega García y Héctor Magaña Lara, así como solicito a la Secretaría General haga el trámite correspondiente para que aplique las sanciones previstas en los artículos mencionados en supra líneas y conste en el acta de la presente sesión.

En el desahogo del siguiente punto, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión solemne, a celebrarse el día 13 de diciembre del presente año, a las 10.00 horas.

Por lo anterior, solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión.

Siendo las 12 horas con 32 minutos, del 04 de diciembre del año 2023, declaro clausurada esta Sesión Pública Permanente No. 01, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. se levanta la sesión. Por su asistencia, muchas gracias”.