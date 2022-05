Sociedad pide al Congreso

Por: Ángel Durán.

Enérgicamente la sociedad le reclama al poder público, por qué no combate a la inseguridad. Le reprocha que no está al pendiente, ni preocupado por el riesgo que representa andar en la calle y el pueblo se siente abandonado por sus autoridades, pero, sobre todo, se lo pide a los legisladores que son sus representantes, sin embargo, se ve, como que éstos, no escuchan.

A la Gobernadora, lo exigen mucho más, por haber sido una promesa de campaña y que, hasta la fecha, no hay ningún avance en este tema.

Por eso es que la sociedad, empieza a ser más exigente ahora, al pedirle a los y las legisladores estatales, enfoquen sus baterías en una estrategia adecuada para combatir la inseguridad y evitar más muertes y derramamiento de sangre.

Se ve cómo en redes sociales, cuando un diputado o diputada, quiere presumir sus logros, aparentando una rendición de cuentas, las primeras respuestas de las y los internautas son ¿y la seguridad cuándo?

Lo anterior tiene como objetivo que el legislador y la legisladora deben entender, que mientras sigan publicando acciones como: acabamos de reformar la ley tal, hemos pintado las calles, hemos asistido a tal evento. La sociedad no quiere ver eso, ni siquiera se entretiene en analizar si está bien o mal, para ella estas actividades son triviales; porque un legislador, tiene que ser empático con los problemas de la sociedad y hoy por hoy, el principal dilema en el que tienen que estar enfocando los legisladores todas sus baterías, es, combatir la inseguridad. Es el problema más fuerte que vive la sociedad colimense y quiere ver a sus diputados ser punto de inflexión para su combate.

Por eso la petición de la sociedad a los integrantes del congreso, que se unan, independientemente del partido al que pertenecen, y que juntos cumplan con el compromiso de combatir a la inseguridad.

Los y las diputadas, necesitan entender que hoy lo que la sociedad demanda, es, un actuar de manera diferente a como lo hacían sus antecesoras. Esa fue la promesa principal de campaña de las 25 diputaciones que integran el Congreso, ¿por qué no lo hacen? ¿qué hace falta para que se entienda por parte de ellos y ellas, lo que la sociedad les pide?

El congreso tiene muchas actividades y los diputadas y diputadas las tienen que hacer, pero lo que se necesita es que se note que juntos con el resto de poderes del estado e instituciones de seguridad y combatan la inseguridad.

Que vayan rindiendo cuentas del cumplimiento de sus promesas de campaña sobre temas importantes y entonces sí que presuman en redes sociales lo que han hecho.

Algo pasa, que la mayoría de diputadas y diputados del Congreso que se olvidan de los ideales y las promesas de campaña, algo se tiene que hacer para que esta práctica demagógica no siga siendo parte de la democracia mexicana, no es exclusivo de Colima sino de toda la nación e incluso ni siquiera de los políticos mexicanos, sino que también existe este mismo factor en otros países.

Sin embargo, en pleno siglo XXI la democracia, tiene que practicarse de manera diferente a la que conocemos, porque sigue siendo la mejor opción dentro de todos los sistemas políticos que existen, pues es la que engloba la posibilidad de que toda persona pueda ser escuchada para el desarrollo político de un país.

¿Por qué los diputados y diputadas no entenderán esta forma de hacer política? ¿qué acaso no le ven futuro a sus carreras políticas si empezaran a generar condiciones de empatía con la sociedad y no exclusivamente con sus partidos? ¿Será eso?

