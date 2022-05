Mónica Lavín y Bernardo Ruiz, Maestros Universitarios Distinguidos de la UdeC

*“Con este acto agradecemos los méritos de sus intervenciones en nuestros espacios, que han influido en el ser y hacer de escritores, estudiantes, egresados y directivos de la institución”: Christian Torres-Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este lunes, en ceremonia solemne realizada en el Salón del Vitral de la Pinacoteca, la Universidad de Colima reconoció como Maestra y Maestro Universitario Distinguido a la escritora Mónica Lavín y al escritor Bernardo Ruiz, por sus ricas trayectorias en la ciencia, la academia, la creación literaria y el periodismo, por apoyar a escritores, estudiantes y egresados de la UdeC y por fomentar el valor de la literatura y el desarrollo humano.

En este evento, con el cual concluyen las actividades de la XXIV Jornada del Libro Universitario “Altexto 2022”, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño señaló que Altexto “es el marco idóneo para reconocer la fructífera relación de los dos homenajeados con nuestra comunidad, ya sea formando nuevos autores, generando vínculos para el desarrollo de actividades académicas o apoyando la divulgación de nuevos conocimientos”.

Como parte de la naturaleza humanista de la Universidad, continuó, “reconocemos que nuestra historia se construye con las aportaciones individuales, con el trabajo constante de quienes aquí interactuamos, y se enriquece con las intervenciones externas que detonan la renovación y el cambio, historias en las que se inscriben las contribuciones que ambos literatos han aportado por más de dos décadas a nuestra institución”.

El acercamiento a las letras, añadió el rector, “es una de las mejores maneras de enseñar valores universales, abrir oportunidades de aprendizaje y fomentar el desarrollo del pensamiento, sobre todo en estos momentos de crisis en múltiples frentes de la sociedad, en que requerimos mayores recursos de sensibilización frente a nuestras realidades”.

Con el nombramiento de Maestros Universitarios Distinguidos, dijo por último el rector, “agradecemos los méritos de sus intervenciones en nuestros espacios, las cuales han influido en el ser y hacer de escritores, estudiantes, egresados y directivos de la institución”.

La lectura de los acuerdos por los que la Universidad otorga estos nombramientos estuvo a cargo del secretario general de la institución, Joel Nino, quien destacó que en ambos casos se trata de “un reconocimiento a su trascendental trayectoria en ciencia, academia, creación literaria y periodismo, que les ha vinculado en los procesos formativos de escritores, estudiantes y egresados de nuestra universidad, fomentando así el valor de la literatura y el desarrollo humano”.

La escritora colimense Guillermina Cuevas Peña, en un texto entrañable, ofreció una semblanza de la escritora Mónica Lavín, a quien conoció cuando la hoy homenajeada recibió el Premio Narrativa Colima por Obra Publicada en el año 2001, en la Facultad de Letras y Comunicación: “Ella escribe del gozo y el placer, de la tristeza y el dolor, de la injusticia y la felicidad, del rechazo y la esperanza, de la cocina de Sor Juana, de los viajes y los paseos y de la posibilidad del amor y sus imperfecciones”.

En su mensaje, Mónica Lavín dijo tener una larga relación de afecto con la UdeC y con Colima: “Ya son dos décadas desde que se me otorgó el Premio Narrativa Colima, premio creado por la Universidad de Colima, que llegó para quedarse y del cual tengo el honor de formar parte”.

Y agregó: “Los maestros que acompañamos a la creación literaria seguimos haciéndolo como los pintores en el renacimiento o los escultores en su taller: compartiendo experiencia y emoción; nosotros frente al texto. Desde el corazón y la técnica, desde la certeza de que somos aprendices y que ser maestro es una forma de aprendizaje permanente”.

“Sé -concluyó- que los estudiantes de esta casa universitaria reconocen el valor de una universidad que otorga un premio a la narrativa nacional, que fomenta la lectura y la posibilidad de expresarse con altura, vía la palabra escrita. Me alegro de formar parte de ello; me emociona profundamente este nombramiento porque con él se honra a quienes nos han formado y nos siguen formando: tanto maestros como estudiantes”.

El encargado de leer una semblanza del escritor Bernardo Javier Ruiz López fue Carlos Ramírez Vuelvas, coordinador general de Extensión, quien destacó su trayectoria como escritor, maestro de literatura e intelectual: “Es autor de ocho libros de cuentos, ocho de poesía, dos de ensayo y cinco novelas, además de traducciones, obras teatrales, antologías y autobiografías, además de un gran gestor cultural”.

Por último Bernardo Ruiz, en su mensaje de agradecimiento, dijo: “Es un honor recibir este reconocimiento en el marco del contexto que se otorga entre colegas del oficio, lo cual, para un escritor, editor y universitario es una noble versión del paraíso y, ante todo, la consumación de un privilegio, porque estar en posibilidad de acompañarse con un libro ofrece, en mi caso, un sentimiento de salvación”.

“He dedicado buena parte de mi vida a enseñar; la vida ha sido generosa conmigo y he querido dejar algo de mí en los demás. Ninguno de nosotros desea pasar inadvertido; en algo deseamos dejar nuestra huella para que nos recuerden, por ello jamás olvidaré este día en Colima. Me llevo a ustedes en mi recuerdo y mi cariño; les quedo sumamente agradecido por esta distinción con que me honran”, concluyó.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron los ex rectores Carlos Salazar, Ramón Cedillo y Eduardo Hernández, Blanca Liliana Díaz, presidenta del Voluntariado, así como la líder y los líderes de los sectores universitarios, además de coordinadoras, coordinadores, delegada y delegados y directivos de esta casa de estudios.