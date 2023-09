Sindicato de Villa de Álvarez elogió trabajo de Tey y esperan vinculación a proceso de Yulenny

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- La dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Teresa Ramírez, elogió a la presidenta municipal villalvarense, Esther Gutiérrez Andrade; y anunció que están a la espera de la vinculación a proceso de la ex alcaldesa, Yulenny Cortés León.

ELOGIA A TEY

Expuso que la actual administración municipal de Gutiérrez Andrade ha cumplido cabalmente con sus prestaciones y sueldo.

“Es un gobierno que pueden voltear a ver en administración de presupuesto porque nos paga laudo, prestaciones, compra camiones, nos equipo, compro herramienta y luminarias, y trabajamos en embellecimiento de entornos seguros y saludables con la sociedad”.

Agregó que en febrero de 2022 el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ordenó el pago de lado de 70 millones de pesos y se firmó el convenio de pago establecidos de 8 millones anuales.

De esta manera, la dirigente sindical agregó que Gutiérrez Andrade ha podido pagar por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que enteran trabajadores a Hacienda, lo que no le ha afectado el presupuesto social planificado para el desarrollo de su administración.

ESPERAN VINCULACIÓN A PROCESO DE YULENNY

Teresa Ramírez expuso que se espera la vinculación a proceso de la ex alcaldesa, Yulenny Cortés León, por 35 millones de pesos de adeudo.

“Estamos a un paso de revisión de ese proceso penal para que deslinde responsabilidades si lo hubo o no, y que un juez federal no lo analice sino la vincule ya, pero como ciudadanos tenemos que agotar todas las instancias jurídicas, y si ella lo tiene y es respetable algún día se terminará esa instancia jurídica y ya nos dirán si distrajo, nos robó o no nos robó”.