Seguridad, Salud, Educación y Programas Sociales, los ejes del nuevo gobierno…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado

En los Diálogos por la Transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, aseguró que en el Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por el Congreso del Estado, se logró la disminución del gasto en servicios personales y generales, para incrementar las partidas de seguridad, salud, educación y programas sociales en beneficio de las y los colimenses.

Sin embargo es importante destacar que al día de hoy prevalecen los pendientes de pago para los trabajadores al servicio del gobierno del estado, además de los trabajadores del CENDI.

Y la verdad que no vamos a quitarle méritos al garantizar el pago de los trabajadores de Telebachillerato, mismos que siempre sufren el impago y no detienen la atención a las comunidades rurales e indígenas en el estado, pero también es importante que no se olviden de los trabajadores al servicio de gobierno del estado, en educación están los maestros de la Sección 39 y los que laboran en el Cendí «Tierra y Libertad», además de trabajadores del sector judicial, salud, seguridad pública, finanzas, etcétera.

En los foros agregó que:

“En términos generales los principales rubros de inversión y de incremento de este presupuesto tienen que ver con seguridad, salud, educación y programas sociales; esto refuerza nuestra convicción, insisto, de atender las causas de generar igualdad y de trabajar de manera firme en la recuperación de la paz que tanto requiere nuestro estado”(…) con el incremento en educación se garantiza el pago a maestras y maestros de los Telebachilleratos y los Centros de Educación Media Superior a Distancia y las aportaciones que le corresponden a instituciones como la Universidad de Colima y la Universidad Tecnológica de Manzanillo, entre otras, pues una de las prioridades de su gobierno es la educación de calidad.

Sin embargo, será determinante quien dirija los rumbos de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ya que al día de hoy el hijo político de Fernando Moreno Peña, sigue despachando desde la Rectoría, me refiero amable lector, lectora a Francisco «Pico» Zepeda González, quien al parecer también le dejarán la UTEM como premio de consolación, y si esto así continúa, deja en claro que el ex gobernador Moreno Peña, sigue influyendo en las decisiones políticas de la entidad, lo cual resulta caótico, si de lo que se habla es de una transformación en el estado y una educación de calidad, y en Colima todos nos conocemos, y al parecer los hijos de Fernando Moreno Peña, como lo es Pico Zepeda, el rector de la UTEM, la cuestionable Claudia Caro la coordinadora de la Usae Manzanillo, a quien se le atribuyen abusos laborales, y a Mayra Santos en el Conalep, tres priistas de hueso colorado, dirigen parte de los rumbos de la educación en Manzanillo, la pregunta salta de inmediato ¿Acaso en la 4T no hay personas que puedan ser designados para ocupar esos puestos y garantizar desde ahí la lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación?

Estamos de acuerdo que el gobierno estatal no es un partido político, pero prometieron que los mismos de siempre no seguirían en puestos clave y al parecer, no hay fecha en la que se termine de barrer la casa, que insisto en otros municipios del estado en las dependencias de gobierno del estado y áreas educativas sucede lo mismo.

Es importante respaldar al nuevo titular de Educación como es el Secretario Adolfo Nuñez, y esto implica en hacer un escueto de cada área y de cada posición en el área de Educación, si le van a dejar al equipo de corruptos al servicio de los mismos de siempre y que son los causantes de la ruina de la dependencia, será muy complicado que se logre la transformación de la misma: hay áreas muy específicas dónde los mismos de siempre están felices en su escritorio y los que impulsaron la alternancia, en la incertidumbre y el olvido.

LOS REMOS DE LA PANGA.

REMAZO: Vaya que a Felipe Cruz Calvario le fue super bien, tiene una navidad anticipada, por una parte está la esposa en el Congreso Local y el será titular de una dependencia. ¿Lo que no me queda claro es que si su corazón era verde, en qué momento de la elección se volvió guinda? Es pregunta. Lo anterior lo mencioné por qué gracias al Partido Verde logro cumplir sus expectativas laborales.

REMO: Algo debe hacerse en Manzanillo para bajar los costos de Luz, agua potable y el impuesto predial. Pues mientras algunos ganan unos súper sueldos, hay otros que viven al día. Lo peor resulta cuando los impuestos que pagas no se ven reflejados en servicios y solo un grupo recibe los privilegios, mientras Juan Pueblo sigue batallando.

REMO 2: Eduardo Camarera es el tesorero de un Ayuntamiento como lo es Manzanillo, más observado en la historia del estado de Colima, y lamentablemente no puede decir «lo que entró, salió» cuando menos el Osafig espera otra respuesta y que solvente cada una de las observaciones, los habitantes de Manzanillo también queremos cuentas claras.

REMO 3: otro personaje en el Ayuntamiento que ha causado mucho daño a Manzanillo es la Secretaria del Ayuntamiento Martha Zepeda del Toro, que no solo se vino a la costa tras no tener opciones en la zona norte, sino que sus excesos ya rayan en la burla, para muestra están los señalamientos públicos de los ciudadanos que buscan ser delegados, han hecho. Al parecer cogobierna, al menos eso da a entender. ¿Así sucede? Es pregunta.