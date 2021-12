Refuerza Policía de Proximidad recorridos preventivos por la temporada decembrina

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía de Proximidad comenzó recorridos preventivos en zonas comerciales e instituciones bancarias, con el objetivo de combatir conductas antisociales.

A unos días del pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año, las y los elementos estatales en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) reforzaron sus recorridos y patrullajes operativos.

De igual manera, la Policía de Proximidad a través del área Empresa Segura de la Dirección General de Vinculación Social y Prevención del Delito, realizan recorridos pie tierra en el centro histórico de la ciudad de Colima, en donde entregan a la población información preventiva.

Asimismo, continúan los recorridos en plazas, zonas bancarias, supermercados y sitios públicos, a fin de difundir algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta en esta temporada.

Durante este periodo es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: evita utilizar cajeros bancarios en horarios nocturnos, al poner tu contraseña asegúrate de que nadie lo vea, si observas algún artefacto sospechoso en el cajero mejor no lo uses, no aceptes ayuda de extraños, procura llevar el efectivo necesario para tus compras y en caso de una transacción financiera acude acompañado.

Además, recuerda que el delincuente no tiene un perfil definido, por lo que cualquier persona te puede sorprender.

La Policía Estatal llama a la población a denunciar la comisión de cualquier delito a través del uso responsable de los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089.