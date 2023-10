Secretaría de Educación y Cultura hace precisiones a versiones en medios sobre docentes de Educación Física

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Respecto a versiones en redes sociales y diversos medios, donde señalan un presunto retiro de docentes de Educación Física de los planteles Benjamín Gutiérrez Ruiz de la comunidad de El Bordo; Gregorio Torres Quintero en El Astillero de Abajo; María Encarnación Galindo de Trapichillos, y Esteban García en El Astillero de Arriba, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima hacen las siguientes precisiones:

1.- La Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, siempre buscarán garantizar la cobertura del servicio educativo en todos los planteles escolares de nuestra entidad sin distingo alguno por tratarse de comunidades rurales o zonas urbanas.

2.- La situación de que tres de cuatro comunidades mencionadas, actualmente no cuenten con docente de Educación Física, nace a raíz de la petición de un maestro con muchos años de servicio, que por situaciones personales y por derecho laboral, ha solicitado su cambio a la ciudad de Colima, mientras que la comunidad de El Astillero de Abajo actualmente SÍ cuenta con maestro de Educación Física.

3: Erróneamente se menciona en la información publicada que son cien escuelas las que pertenecen al programa E3 ‘Arraigo del maestro en el medio rural’, lo que es un dato incorrecto, ya que actualmente son 57 centros educativos que se encuentran en esta modalidad.

4.- Falsamente se señala que a esas escuelas por ser E3 y estar ubicadas en comunidades alejadas, se les retirarían a sus docentes de Educación Física, dato que contradice al interés superior de dar acceso a la educación a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes colimenses.

5.- De acuerdo a la estructura ocupacional diseñada por gobiernos neoliberales, en las escuelas denominadas “de bajo desarrollo”, al encontrarse retiradas y que cuentan únicamente con uno, dos o máximo tres docentes, no se justifica que cuenten con intendentes, maestros de USAER o incluso, maestros de Educación Física; por lo cual en este gobierno, encabezado por la maestra Indira Vizcaíno Silva, se ha estado proporcionando personal de apoyo a comunidades marginadas que no cuentan con las características de la estructura ocupacional.

6.- En el caso de las escuelas que temporalmente no se tenía asignado docente de Educación Física por la razón expuesta anteriormente, se han analizado y trabajado las propuestas de quienes ocuparán dichas vacantes, con base a una reestructuración que permita la implementación eficiente de recursos, un hecho que por años no se había realizado.

7.- Cumpliendo con el compromiso con la educación por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se atienden sus instrucciones para generar las condiciones necesarias y garantizar la prestación del servicio y atención a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el estado de Colima, pero de manera prioritaria, a quienes viven en zonas con mayores necesidades.

8.- Ejemplo de lo anterior, los centros educativos de: La Caja, Palmillas y comunidades de Ixtlahuacán, que aún a pesar de ser escuelas muy pequeñas, cuentan con intendentes, aun independientemente de no contar con las características ocupacionales, lo mismo se está realizando con docentes de Educación Física; no obstante que la estructura ocupacional diseñada por gobiernos anteriores, afirmaban que no se justificaba, esta administración estatal está enviando docentes de Educación Física y se seguirán asignando, debido a la visión que tiene este gobierno de privilegiar el derecho a la educación, atendiendo primero a las personas y comunidades más vulnerables