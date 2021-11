Se tensa la relación entre comerciantes ambulantes y funcionarios del ayuntamiento de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Las presuntas amenazas del regidor Jorge Luis Reyes Silva contra el líder de la CNOP y de los comerciantes ambulantes Jonathan Castillo Téllez, han originado que presenten denuncias ante la Fiscalía de la República y del estado de parte del líder de los comerciantes.

En entrevista, el dirigente municipal de la CNOP, Jonathan Castillo comentó que cuando se ha tratado el tema de la reubicación de los comerciantes del centro histórico «es de choque y conflictivo».

Dijo que debido a esta situación, van a solicitar al Cabildo que Reyes Silva sea removido de la comisión de comercios mercados por darse el conflicto de intereses.

«Quiero aprovechar porque me han llegado rumores de gente que trabaja en el ayuntamiento y los mismos comerciantes que él se acerca y les dice que va por mi cabeza, que se va a chingar a Jony Castillo, dice que él tiene todo el respaldo del presidente municipal Elías Lozano».

Y añade «por eso yo quiero hacer una denuncia pública de que cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia, yo hago responsable al presidente municipal, al regidor Jorge LuIs Reyes Silva y a José Figueroa, hago un llamado a la Fiscalía de la República y a la del estado «.

Castillo Tello dice que el llamado a las autoridades federales y estatales es porque en lo particular ya ha pasado por situaciones complicadas, «ya pasamos el tema por ahí con Lupillo García, me tocó desaparición forzada, nos desaparecieron dos horas, no sabían de mí y créeme que es una situación complicada», subrayó.