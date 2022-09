Se suma Protección Civil de la UdeC a revisión de casas en Armería, tras sismos

*Acudieron este sábado 25 brigadistas universitarios para apoyar las labores de las unidades de protección Civil Estatal y del Municipio de Armería.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Para sumarse a las labores de apoyo tras los sismos de los últimos días, integrantes de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Colima, en conjunto con las unidades Estatal de Protección Civil y Municipal de Protección Civil del municipio de Armería, recorrieron el sábado la comunidad de Rincón de López para evaluar daños en las viviendas de esta localidad armeritense.

Marcos Buenrostro, encargado de la Unidad de Protección Civil Universitaria, explicó en entrevista que durante el sábado recorrieron dicha comunidad “levantando la evaluación de daños en cada una de las casas que ya habían visitado las autoridades de esta localidad, pero ahora brindando un punto de vista más específico, con información que se está buscando recabar por parte de la Protección Civil Estatal”.

Dijo que entre las labores que realizaron estuvo la de identificar los puntos dañados en las viviendas donde existe el riesgo de colapso ante alguna réplica, y les pidieron a las y los propietarios tener los cuidados necesarios de no hacer uso del lugar y delimitar las áreas de riesgo, para prevenir un accidente mayor.

En esta actividad, informó, participaron 25 brigadistas; “tuvimos una respuesta bastante favorable por parte del estudiantado de la Universidad de Colima, voluntarios y voluntarias, que acudieron con la intención de brindar un servicio a la comunidad y apoyar en el marco de este evento sísmico que tuvimos el pasado lunes 19 de septiembre”.

En ese sentido, felicitó a las y los brigadistas “por su valentía, entrega y por siempre destacarse y brindar un servicio a la comunidad y la sociedad en general cuando se requiere, como en estos momentos”.

En cuanto a los rumores que se han estado presentado en redes sociales, invitó a la población a no caer en ellos y no compartir noticias falsas, sino a siempre verificar que sean medios oficiales quienes informen; “en la Universidad tenemos a las y los especialistas en todos los ámbitos y además se están emitiendo comunicados y datos confiables por parte de expertos, por lo que invitamos a la población a no difundir información falsa, que lo único que provoca es alarma en la ciudadanía”.

Para finalizar, invitó a las y los colimenses a tener en su hogar un plan familiar de protección civil, “que puedan ponerse de acuerdo en casa sobre cómo van a actuar ante una eventualidad como la que acabamos de vivir; con esto podremos actuar de manera correcta y mantenernos a salvo”.