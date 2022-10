Se analizará el proceso para la obtención de la titularidad de una notaría pública en el estado bajo el principio de paridad de género.

*Reconoce la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres que la SCJN analice dicha demanda de una abogada colimense.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Representantes de diversas organizaciones de mujeres, adheridas a la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, reconocieron y celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta de la Segunda Sala de la SCJN, haya determinado que dicha instancia analice el Proceso para la obtención de la titularidad de una Notaría Pública del Estado de Colima «a la luz de la paridad de género».

Explicaron que la determinación de la SCJN es derivado de las sentencias de amparo que una abogada colimense aspirante a ocupar la titularidad de una notaría interpuso ante las múltiples violaciones a sus derechos humanos y a un desigual procedimiento de la Convocatoria.

A través de un posicionamiento presentado en Conferencia de prensa, las integrantes de la Red, expusieron que una abogada colimense aspirante a obtener una titularidad de Notaria Pública en el estado de Colima, quien obtuvo en el año de 2015 la Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado y que participó en la “Convocatoria a aspirantes al ejercicio del notariado que pretendan obtener nombramiento como titular de la Notaría Púbica número 6 de la demarcación Tecomán” publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 5 de junio del año 2021.

Hicieron una relatoría de este tema, explicando que como un primer paso, presentó ante la Secretaría General de Gobierno la documentación requerida con las constancias con las cuales acreditó el cumplimiento de todos y cada uno de ellos, en donde hizo hincapié que de conformidad con las reformas Constitucionales del año 2019, y aprobadas todas las pruebas y requisitos, debía ser para una mujer, dado el Principio de Paridad, garantizada la inclusión. «Ahí se realizó el primer acto de discriminación».

Mencionaron que desde el año 1979 en el estado de Colima no se ha dado la oportunidad de ocupar la Titularidad de las Notarías por examen de oposición a ninguna mujer, actualmente sólo 4 mujeres son titulares de Notarías Públicas: 01 en la tercera demarcación de Manzanillo, y 03 en la primera demarcación de Colima, que incluye los restantes 5 municipios que conforman el estado de Colima, en la segunda demarcación que comprende Tecomán, Armería e Ixtlahuacán no hay ninguna mujer Titular de una Notaría, es decir, de 25 Notarías, 21 les han sido asignadas a hombres abogados.

«Aún hoy día, teniendo 4 mujeres Titulares de Notarías quienes integran el Consejo de Notarios, son exclusivamente hombres. Claro ejemplo del excesivo poder patriarcal en las Notarías colimenses y también a nivel nacional».

Ante tal disparidad, es sustantivo que la paridad de género alcance también las Notarías Públicas, no por asignación, sino mediante Convocatoria Abierta y que se cumplan los requisitos que se plasmaron en ella, de otro modo, se entiende un sesgo en la determinación que tomó el Jurado en esta ocasión, habiéndose violentado los siguientes derechos.

Establecieron un «no a la discriminación por el por el hecho de ser mujer».

Demandaron equidad para las mujeres en la asignación de patentes para ejercer las funciones de Titulares de Notarías en el Estado de Colima.

Al Acceso a ocupar cargos públicos en igualdad de condiciones.

Denunciaron que en la entrega de patentes de notarissen el Estado «el Jurado calificador estuvo integrado sólo por hombres (no se presentaron como integrantes del Jurado, pero son identificados por la abogada aspirante)».

De la misma manera, el examen de oposición fue realizado en una casa particular y no en las oficinas señaladas en la Convocatoria.

El ejercicio de las Notarías ha sido cedido por el Estado, quien las ha investido de fe pública, con la seguridad de que debe ejercerse con los máximos principios de igualdad, seguridad y certeza jurídica y responsabilidad, en todos los actos y hechos de los que da fe.

«De manera indebida, en este caso en particular se ha determinado de manera patriarcal, que el ganador de la Convocatoria fuera un hombre, desconociendo la recomendación N° 25 de la CEDAW la cual señala que la situación de la mujer no mejorara mientras las cosas subyacen de la discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva y el principio pro persona, establecido en el artículo 1º constitucional y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

A partir de la reforma Constitucional del 2011 dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la discriminación motivada por razones de género, y los tratados y convenciones internacionales, son fundamentos esenciales en la construcción de un estado de derecho y en la conformación de una cultura inclusiva.

Ha sido necesario recurrir las sentencias emitidas en el Juzgado de Distrito. Ahora, la Segunda Sala determinó hacer suyos los recursos interpuestos contra esas sentencias por considerar que los temas sobre los que versan ambos recursos revisten interés y excepcionalidad, y poder determinar si bajo el marco jurídico constitucional y convencional se puede obligar en los procesos de selección de Notarios y Notarias a instrumentar mecanismos para reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres y, fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva de ellas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio público.

Por esa razón, dijeron congratularse de la atracción realizada por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que consideramos que del estudio del procedimiento realizado en esta Convocatoria, procederá a que las subsecuentes convocatorias deban generar condiciones para ir cerrando las brechas de desigualdad para las mujeres en la asignación de patentes para ejercer las funciones de Notarias en el estado de Colima y así fomentar su participación en los procesos de selección y lograr incrementar el número de mujeres titulares de Notarías Públicas en el Estado, de conformidad con la reforma Constitucional en materia de Paridad de Género.