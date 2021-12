Se afina detalles para el intercambio Antuna-Córdova

CN COLIMANOTICIAS

México.- Contrario a los mandamientos que rigen su rivalidad, América y Chivas están a detalles de concretar un histórico intercambio de jugadores. Después de algunas negociaciones, ambas directivas acordaron que Sebastián Córdova jugará en las Chivas, mientras que Uriel Antuna lo hará con las Águilas.

A pesar de la enconada rivalidad, el acuerdo entre ambas directivas es total y sólo es cuestión de que Uriel Antuna acepte las condiciones económicas que propone el cuadro de Coapa para hacer el anuncio oficial. El jugador no está del todo convencido del cambio, sin embargo, ha sido informado que no entra en planes de Guadalajara para el siguiente torneo. Según algunos reportes, no habrá dinero de por medio, pues se trata de un intercambio.

La reciente eliminación de América y Chivas del torneo Grita México obligó a ambas directivas a tomar decisiones y a buscar opciones para reforzar el plantel. Más allá de que las Águilas están evaluando la continuidad de Santiago Solari, entienden la importancia de fortalecer el ataque, sobre todo con un jugador capaz de desequilibrar desde la banda, en ese tenor, Uriel Antuna es del agrado del cuerpo técnico.

Por el otro lado, Sebastián Córdova fue de más a menos en el torneo y en Chivas no verían con malos ojos sumarlo a sus filas para tratar de recuperarlo. Marcelo Michel Leaño conoce bien las condiciones del futbolista y lo que podría aportar en su esquema. El intercambio busca recuperar la mejor versión de ambos futbolistas. Durante el presente torneo, Sebastián Córdova disputó 13 partidos, nueve de ellos como titular, en los cuales marcó tres goles y no dio asistencias. En la liguilla apenas tuvo participación, al disputar 41 minutos de la serie contra los Pumas.

Uriel Antuna tampoco tuvo su mejor torneo. El extremo jugó 14 partidos, para un total de 862 minutos, en los cuales no pudo ver puerta ni asistir a sus compañeros.

Con información de ESTO