¿SABE UD. QUE SU HIJA SE DROGA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El pasado fin de semana fueron llamados por teléfono los padres de una adolescente para que se presentaran en las áreas de prevención del delito de la policía, porque su hija de 16 años estaba detenida, y a su llegada se le preguntó al padre ¿Sabe usted que su hija se droga? No, eso no lo creo, respondió, pues al parecer sí, porque aquí tenemos a su hija detenida junto a otros cuatro jóvenes menores de edad que se salieron de la escuela y estaban ingiriendo bebidas embriagantes en un parque y su comportamiento es anormal, y mencionó la policía que uno de ellos no será entregado a sus padres porque le encontraron en su bolsillo algunas dosis de droga y es probable que su hija y los demás hayan consumido también, ¡llévensela y por favor tengan más cuidado con su hija!

Desafortunadamente los padres de familia son los últimos de enterase de que sus hijas o hijos consumen drogas o que se van de pinta en la escuela, hasta que se dan cuenta al estar encarcelados, desaparecidos, heridos o muertos por este motivo, es muy lamentable que la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal tiende a desaparecer, pues lamentablemente en los tres últimos cambios de Secretarios de Seguridad Pública que han venido de otras entidades han desestimado la estructura que requieren las áreas de Prevención del Delito para coadyuvar a evitar las adicciones a nivel estatal.

Desmantelaron injustamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y los diputados ni los gobernadores en turno ni cuenta se dan fue un proyecto para Colima que diseñó el equipo que trajo Ghaleb Kramer Hilal quien ocupó la Subsecretaria de Prevención y el Secretario Francisco Javier Castaño lo aprobó, realizaron operativos sorpresa de prevención en escuelas y centros laborales con acuerdo de empresarios, pero desafortunadamente renunció para ocupar un mayor cargo de seguridad en otro país, actualmente está en Dubái, pero Ghaleb había logrado comisionar y conjuntar a cerca de cien elementos para la prevención de las adicciones y el delito en las escuelas y colonias de alto riesgo de los diferentes municipios para bajar el consumo, logró detectar cientos de grapas o dosis, armas, navajas en las escuelas y colonias, e hizo un padrón de adictos de las colonias para iniciar tratamientos, y en años recientes a los nuevos titulares les valió un comino ese programa estatal.

COLIMA PRIMER LUGAR EN CONSUMO DE ANFETAMINAS

El consumo de anfetaminas se ha incrementado a nivel mundial en un 775% en 18 años. En lo que respecta a México, Colima lamentablemente ha ocupado el primer lugar nacional en el consumo de anfetaminas con 76.2% por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California con 40.2%, Sinaloa 33.7%, Aguascalientes 21.5% y Jalisco 20%, de acuerdo al análisis de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Las anfetaminas las utilizaron para que los soldados nazis pudieran mantenerse alertas sin dormir varias noches aumentando su agresividad y evitar el temor o el dolor.

Colima representa para el país un foco rojo en materia de adicciones, los datos señalan que del 2006 a 2018 prácticamente aumentó la drogadicción en forma alarmante en un 400%, los programas de prevención del delito tanto a nivel federal, estatal y municipales son inoperantes, ¿Cuál es el programa federal de prevención contra las adicciones en Colima? ¿Cuál es el del gobierno estatal o de los ayuntamientos?, tampoco hay buena prevención de las adicciones en las escuelas tampoco, desde hace años la Secretaría de Educación nunca le ha dado la importancia que merece al departamento de prevención, tienen allí un Tsuru viejo, destartalado para que el titular vaya a prevenir a todo el estado.

UN PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN CONTRA ADICCIONES

Colima requiere un nuevo programa de prevención contra las adicciones ambicioso y que trascienda en la entidad, integrado por los diferentes niveles de gobierno; federal, estatal y municipal, pues resulta que hay muchos programas pero cada quien hace su supuesto trabajo, muy descoordinados, pareciera que es una simulación, sin tener personal médico altamente capacitado para atender adecuadamente a los que por alguna causa iniciaron el consumo, las adicciones son un problema social serio que provoca robos destrucción de familias y problemas en las colonias, se incrementa el ausentismo escolar, abandonan el trabajo y generan conflictos, cientos de empresas se quejan porque los empleados jóvenes consumen drogas y prefieren despedirlos.

URGE UN INSTITUTO CONTRA LAS ADICCIONES

Urge un nuevo enfoque para atender el gran problema de las adicciones en la entidad, cientos de éstos jóvenes muy difícilmente se recuperarán por su avanzado daño cerebral o mental, y la sociedad colimense somos culpables, pero más aún sus familias y las autoridades gubernamentales de los tres niveles que han dejado crecer este gran problema social como bola de nieve que no para, porque a muchos de ellos los vemos en las colonias prácticamente perdidos sin apoyo de sus hogares ni institucional, desocupados y robando constantemente sin que nadie se haga cargo de ellos, los encarcelan y al día siguiente los liberan porque las leyes son más light porque ya no caben en las cárceles, y para continuar haciendo lo mismo, como que a nadie les importa.

Hay muchas historias diarias de familiares cuyos padres decidieron mejor mandar a la calle a sus hijas e hijos con problemas de adicciones porque no pudieron solos con el paquete, ante tantos conflictos que genera un adicto a las familias y a los vecinos, y porque aseguran que ninguna institución gubernamental los orienta que hacer con ellos o que medicamentos requieren, algunos han recurrido a los centros de rehabilitación pero dicen que no tienen personal capacitado, que salen igual o peor, prefieren mandarlos a la calle, estos jóvenes adictos provocan más delincuencia para sobrevivir, por todo lo anterior consideramos que ya es tiempo de hacer algo al respecto, ¿Pero cuál gobierno o partido lo hará?