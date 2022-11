Roberto Verduzco toma protesta como coordinador municipal de la MC

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor Roberto Verduzco rindió protesta como coordinador municipal del partido Movimiento Ciudadano, convirtiéndose en el primero designado a nivel estatal. La protesta fue tomada Leoncio Morán Sánchez, dirigente del MC en Colima.



Roberto Verduzco dijo durante su toma de protesta que continuará en la lucha por mantenerse como una opción de cambio real “a luchar juntos sin caer en el desánimo y desechar cada mensaje donde les vendan la idea de confrontación o de buenos contra malos”.



Llamó a hacer equipo con los ciudadanos desde lo local y construir una política limpia, activa y de resultados. Además de reconocer que el reto no es fácil “porque se trata de dignificar la política. No creo en la democracia simulada para la manipulación de un pueblo, creo en las cuentas claras y en la transparencia de un gobierno. La verdadera opción para gobernar y se llama MC, libre y sin miedos, seguimos de frente.



Por su parte, Leoncio Morán explicó que con Roberto Verduzco como coordinador municipal de movimiento ciudadano se inicia de manera formal la estructura estatal, y el coordinador habrá de armar un equipo, empezó en Tecomán, dijo, porque este municipio representa una parte fundamental en la estrategia estatal con grandes oportunidades, rico en personas, capacidades talentos y rico económicamente, “sigue siendo parte importante como motor económico del estado”.



Reconoció el trabajo del regidor en el cabildo y lo calificó como un munícipe que ha construido en la gente, que cuando ha habido que señalar ha señalado defendiendo causas, no como un opositor negativo sino como un regidor que le apuesta a que haya viabilidad, que el gobierno municipal también tenga que responder de manera correcta a la ciudadanía “muchas de las cosas que se han hecho. De manera positiva para la gente de Tecomán” sentenció.



Con la toma de protesta de Roberto Verduzco, Tecomán es el primer municipio en oficializar las coordinaciones municipales y fortaleciendo las estructuras”, dijo Leoncio Morán Sánchez.