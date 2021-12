Retomará Sergio Anguiano el programa del banco de sangre

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El programa de banco de sangre será retomado por el regidor Sergio Anguiano Michel, quien anunció que hace unos diez días acordó con apoyo de su equipo y amigos retomar este proyecto para promover la cultura de donación.

Admitió que es un tema de suma importancia porque está en juego la salud de las personas y si bien los doctores tienen toda la capacidad para atender al paciente, encuentran un problema cuando se ocupa sangre.

“No hay la suficiente porque no hemos creado esa cultura, no nos hemos dedicado a promover la donación cuando no se ocupa gran cosa, los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses, solo es hacer un poco de tiempo y ser mayor de edad”, subrayó.

Anguiano Michel invitó particularmente a los jóvenes para que se sumen y a partir de enero puedan aportar con su donación, ya que muchas familias que lo requieren tampoco tienen los recursos para apoyar a quien les done, “sí es algo difícil para quien pide porque ofrece el desayuno, si van a las 6 de la mañana y dependiendo cuántas personas lleve, no es fácil”. Es por eso, dijo, que hay que sumarse “tarde o temprano podemos ocupar sangre porque estamos expuestos a un accidente, y es algo bonito ayudar”.

El regidor regidor recordó que previo a la pandemia ya se tenía un padrón de 55 donadores, pero iniciarán el año con diez y se irá pidiendo a quien requiera sangre, que aporte un donador al banco para que haya reciprocidad, “al ser integrante del banco, cuando un familiar ocupe la sangre está segura para ese familiar”.