La subsecretaría del Trabajo ya cuenta con inspectores para realizar labor de campo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La subsecretaría del Trabajo en Colima, ya cuenta con diez inspectores para atender las denuncias en torno a su área en Tecomán, informó su titular Javier Pinto quien reconoció que por ser un sector agrícola en esta región se dan más las denuncias por trabajo infantil; las cuales no estaban siendo atendidas anteriormente.

Pinto Torres señaló que debido a la gran cantidad de población flotante en la cuestión agrícola, casos de gente de otros estados que llegan por temporadas buscando el sustento, aumentan los niños en el sector del trabajo infantil, es por ello que la dependencia estatal ha empezado una coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal “un gran aliado es la representante Leticia Mendoza”.

Dijo que si bien las inspecciones son aleatorias, cuando tienen una queja sobre niños trabajando en una parcela acude un operativo en el que participan un procurador, inspector, personal de derechos humanos y de la misma dependencia estatal “pero se llega y no hay niños”.

Afirmó que el operativo “va con todo” pero al investigar han encontrado a los niños en una galera sentados con una libreta, “nos dicen que sí están pero estaban estudiando”. En ese sentido afirmó que sí hay encubrimiento de los padres que hasta cierto punto anteponen la necesidad que hay en la familia, “y si los niños ya pueden las cubetas, es una entrada extra de dinero”.

Comentó que a pesar de la situación que están encontrando, se dijo atento y con más personal para atender el tema pues anteriormente había reportes pero no se hacía nada porque no había personal, “en el estado 3 mil 600 puntos económicos que revisar, pero el gobierno anterior dio de baja a los inspectores, muchos desde parte del 2020 así que en lo que va del 2021 no ha habido inspectores, salvo uno para todo el Estado”.