Restringido el acceso al Nevado de Colima: PC de Colima y Jalisco

*En las últimas 24 horas se han presentado lluvias y vientos con rachas de hasta 50 km/h *Por condiciones climáticas adversas Redacción|CN COLIMANOTICIAS Colima.- Después de las lluvias presentadas en los estados de Colima y Jalisco, durante esta día de domingo 19 de diciembre, Protección Civil Colima pide a la ciudadanía que no acuda por el momento por ser inseguro y estar cerrado el acceso al volcán.



En las últimas 24 horas se han registrado lluvias y vientos que alcanzan hasta los 50 km/h, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) ha determinado restringir el acceso al Parque Nacional Nevado de Colima ya que dichas condiciones climatológicas no son propicias para que las personas puedan acceder al parque.



Será hasta que mejoren las condiciones cuando se determine nuevamente la apertura del mismo, sin embargo, se invita a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones si es que piensan visitar este centro turístico de montaña.



• El acceso al Parque Nacional Nevado de Colima será solo para 200 vehículos 4×4

• No se permitirá el ingreso a vehículos tipo razer o cuatrimotos.

• No se permitirá el acceso a los automóviles tipo sedán ni vehículos que no cuenten con doble tracción o 4×4

• Revisar previamente las condiciones mecánicas de su automotor, con principal atención al sistema de frenado.

• Revisar que su automotor vaya debidamente abastecido