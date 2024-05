Morenistas de Colima se rebelan y se manifiestan por votar por Xóchitl Gálvez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación Estatal de Fundadores de Morena encabezada por Graciela Velasco Romero, se manifestaron para votar por la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez.

“La mayoría estamos desilusionados con los nuevos candidatos por no ser morenistas y por los problemas que tiene hoy Morena en Colima y en casi todos los estados, con tanta violencia e inseguridad pública, problemas en hospitales y porque nos siguen engañando”.

Dijo que por tal motivo no votarán “a ciegas” por todos los candidatos y candidatas propuestos por Morena.

Velasco Moreno expuso además que para la presidencia del país, Xóchitl Gálvez es la mejor alternativa que tiene Colima para darle un cambio.

Dijo que solicitó tener un diálogo con la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

“Le mencionamos que nosotros fuimos los primeros fundadores de Morena en el estado de Colima pero fuimos traicionados por los nuevos liderazgos morenistas, aunque dicen ser de Morena pero no lo son”.

La líder de Colima expuso que “fundadores morenistas” de otros estados han estado organizados y desilusionados por los malos gobernantes morenistas y que no cometen ninguna falta al admitir que votarán por Xóchitl Gálvez porque hay libertad para elegir a próximos gobernantes.

“Y lo hacemos porque varios de los que hoy gobiernan como morenistas no lo son ni cumplen los principios de Morena de no mentir, no engañar y no traicionar porque muchos problemas no han sido resueltos y al contrario estamos en varios aspectos mucho peor”.