Restaurante desata polémica en redes, al publicar que no pone música de corridos tumbados

«Nuestro pensamiento: Es que la cerveza no separa familias al contrario puedes venir a tomar con tu familia hijos esposa fomentamos el consumo moderado donde tenemos brincolín, video juegos y próximamente más amenidades, hay lugares para todo y para todos y así como hay personas a quien no les parezca nuestro forma de pensar (hablando musicalmente) habrá personas a las que sí, y para esas a las que no les gusta habrá lugares donde puedan escuchar la música de su preferencia».