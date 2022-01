Reportan más tiraderos de agua en Colima Capital

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo con reportes ciudadanos, se han detectado más tiraderos de agua en Colima Capital.

De acuerdo con una denuncia en redes sociales, en el cruce de Av. Universidad y calle Armería se ha detectado una alcantarilla averiada que ha provocado grandes charcos, y la autoridad correspondiente no ha atendido dicho llamado.

«Es de hace varios días, yo creo más de una semana, en el cruce de Av. Universidad y calle Armería, esta alcantarilla no ha dejado de aventar agua y por ende hay charcos y charcos y agua desperdiciada. No se si ya se haya reportado a Ciapacov Colima y si sea o no de su jurisdicción».