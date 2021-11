‘Renuncia’ Santiago Nieto a la UIF tras ‘escándalo de boda’

*Entra Pablo Gómez

México.- Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la escandalosa boda que tuvo con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Guatemala, este fin de semana.

En una tarjeta informativa difundida esta noche por el gobierno de México, se detalló que Nieto Castillo presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la aceptó.

Lo boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey el fin de semana saltó a la escena pública cuando trascendió que Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, había sido detenida con dólares no declarados en un jet privado, que resultó ser una aeronave rentada por el presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien también era el dueño del dinero.

Esta acción le costó el puesto a la funcionaria capitalina, quien dimitió el pasado sábado a su encomienda.

De igual forma, de acuerdo con información obtenida por el periódico Reforma, las nupcias entre Nieto Castillo y Humphrey estuvieron plagadas de lujos.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador criticó que el entonces titular de la UIF haya sobrepasado la austeridad y responsabilidad como servidor público al convivir con empresarios y otros políticos.

“Hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de (Benito) Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía”, consideró el mandatario federal.

“Creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales, fui invitado pero yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo”, sostuvo.

En la UIF, Santiago Nieto será sustituido por Pablo Gómez Álvarez, un allegado de tiempo del presidente López Obrador y que no fue reelecto como diputado federal de un distrito en Coyoacán.

Esta noche, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tomó juramento al exlegislador como nuevo titular de la UIF.

Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM y es catedrático; destaca por su carrera a favor de la defensa de los derechos humanos y por haber liderado el movimiento estudiantil de 1968.