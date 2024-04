Reivindicar el papel y figura de diputada local como representante de la sociedad, mi objetivo: Himelda Meraz

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La candidata al distrito II por Movimiento Ciudadano, Himelda Meraz Sánchez, dio a conocer que su compromiso es reivindicar la figura y papel de diputada local como representante de la sociedad.

Expuso que en sus recorridos ha tenido con vecinas y vecinos en colonias como La Albarrada, Prados del Sur, Fátima y Pimentel Llerenas, donde han tocado puertas.

“Me dicen que no conocen a las diputadas y diputados, que no se sienten representados y que por eso ahora se busca una nueva opción. Nosotros hemos estado, desde nuestras diferentes responsabilidades; vamos a seguir en las colonias porque sabemos que no podemos legislar sino conocemos las necesidades de la población, sino les escuchamos”.

Meraz Sánchez dijo que le queda claro que una diputada debe estar cerca de las colonias que representa.

“Hemos tocado la puerta y hay familias que nos han abierto sus corazones. Estoy muy feliz porque nos reciben con la alegría de vernos como una nueva opción en la política”.

Meraz Sánchez tras haber arrancado con su campaña política, ha recorrido las calles de la mano con Margarita Moreno, candidata a la presidencia municipal de Colima.