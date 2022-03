Redes Sociales y la Educación

Los ojos no le sirven de

nada a un cerebro ciego.

Proverbio árabe.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

A decir verdad, hay quienes solo hacen uso de las redes sociales para estar en contacto con amigos y familiares, pero también hay los casos de los que las usan para buscar amistad con personas que no tienen idea de con quién están estableciendo la presunta relación amistosa.

Tenemos también conocimiento que las redes sociales son de gran utilidad para muchos, a tal grado que existen empresas, que por medio de éstas, tienen acercamiento con candidatos a ocupar alguna vacante dentro de la estructura organizacional de la empresa solicitante.

Es importante reconocer que la tecnología nos permite muchas veces alcanzar objetivos que anteriormente eran más difíciles, o tenían un alto grado de lentitud, como es el caso del internet que permite que los estudiantes incrementen sus conocimientos de una manera más significativa, además de globalizar el mundo y permitir que conozcan cosas de otros países que se encuentran a grandes distancias.

Pero así como todo tiene sus pros y contras, es necesario señalar con precisión, algunos de los riesgos que representan el uso de estas redes pues no siempre es bienintencionado.

En lo particular, este tema es de suma importancia, ya que es del conocimiento general, la gran cantidad de delitos que se han cometido por dos razones fundamentales:

La primera, debida a que existen personas que suplantan identidad con la finalidad de obtener cualquier tipo de beneficio, y la segunda, obedece al desconocimiento por parte de los usuarios de los riesgos que implica el uso de las redes sociales, resultando presa fácil de los farsantes que aprovechan esta situación.

Problemas que causan las redes sociales. Si bien es cierto que las redes sociales representan un riesgo permanente para los usuarios, debido a que no se tiene control en cuanto a la información que se maneja, también se les endosa el bajo rendimiento académico para los jóvenes, hasta el punto de crear condiciones tan extremas de estatus emocional, como lo es la depresión.

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, no tener control acerca de la información, origina problemas tan graves como es la pederastia, pues es de más conocido que existen pederastas que sólo se dedican a investigar en las distintas redes a las personas que son menores de edad o adolescentes, a quienes se busca engañar, convirtiéndolas en sus víctimas.

Vale recordar y es algo que no debemos perder de vista es en el sentido de que las redes sociales nacieron a raíz de la necesidad de comunicación entre las personas, y a pesar de crear una infinidad de conflictos sociales, pudiera ser que estos conflictos ya estaban presentes antes del surgimiento de las redes.

Es así como lo que ahora se está viendo como un riesgo, es en realidad la proyección de los conflictos en este medio, es decir, no es el origen de los conflictos la existencia de las redes; pero si el origen de su visualización a un amplio espectro.

Cabe mencionar que las empresas creadoras de cada una de las redes sociales existentes, tienen gran parte de culpa de que los problemas en las redes día a día crezcan, razón por la cual deberían de estar trabajando arduamente en tratar de evitar que se sigan cometiendo delitos a través de ellas.

En este caso, es importante mencionar que el sector gobierno se ve obligado a orientar a los padres de familia sobre las precauciones que deben de tener, y transmitir estos cuidados a los hijos, para que no lleguen a ser una víctima más de las estadísticas criminales.

El éxito de las redes obedece al nuevo concepto de amistad que está tratando de darse a través del internet, por lo que este nuevo concepto ya no corresponde a compartir el mismo espacio geográfico, sino que la amistad se puede dar también a través de las nuevas tecnologías de la información.

También se menciona que el éxito obedece a la infinidad de información sobre temas de importancia para los usuarios, que puede ser compartida. Es tal distinción que se le ha dado a las redes sociales que se ha llegado a catalogarlas como un “bicho raro” a quienes hoy en día, no pertenecen a alguna red social.

Al respecto no debemos olvidar que los padres de familia deben enseñar y orientar a sus hijos para que actúen con un alto sentido de responsabilidad frente a estas herramientas, y disfrutar de las ventajas que ofrece la tecnología.

Sin embargo, también es cierto que en ocasiones, se adoptan posturas de indiferencia cuando se presentan casos que no son tan cercanos a nuestro entorno o de nuestra incumbencia, pero es ese el momento que se debe aprovechar para hacer mención de los riesgos a que se exponen los usuarios, y advertir puntualmente, a fin de no llegar a ser víctima de quienes hacen mal uso de la tecnología.

Redes sociales en el campo educativo. Afortunadamente no todo en las redes es negativo, y su uso se encamine para fines que en el fondo no contribuyen en el ámbito educativo; pues hoy en día existe portales web, aulas virtuales, espacios de intercambio de archivos multimedia, y otros que se están expandiendo de manera maravillosa.

Los edublog cuyo contenido central es la educación, es a través de esta herramienta en la web, en la que los docentes documentan sus experiencias y publican materiales didácticos, o cualquier información relacionada con la educación.

Existe también otra herramienta en la web conocida como eLearning 2.0, que así como en los edublog el docente es el principal actor. En las eLearning 2.0 el alumno interactúa con otros alumnos y no solo leen material educativo; sino que escriben y exponen sus puntos de vista con relación a algún tema educativo en particular.

Desafortunadamente México ocupa el primer lugar en el mundo en una de las redes sociales que influyen en muchos aspectos en la vida diaria de los mexicanos, siendo una de esas redes que solo buscan cantidad de usuarios, mas no persiguen calidad en sus contenidos; por lo que en este caso particular, no contribuyen en ningún porcentaje en el ámbito educativo.

Finalmente debemos decir que la tecnología debe ser usada como un medio o herramienta, y no como un todo, que pueda absorber nuestra realidad y no cambiarla.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

[email protected]

Facebook: manuel Olvera sanchez

Twiter:@manolsa