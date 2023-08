Reconocerá el Congreso a empresario y marinos del GrupoMar por rescate de naufrago; también reconocerá al naufrago y a la perrita Bella

*A propuesta de la Bancada de Morena “se realizará Sesión Solemne” para entregar preseas “por su heroísmo” *PRI-PAN-MC reviran: se debe reconocer a policías que han caído en el cumplimiento de su deber; a integrantes del sector salud que también murieron por su dedicación durante la pandemia; a las madres buscadoras de desaparecidos.



Colima.-



Colima.- A propuesta de la Fracción Parlamentaria de Morena y sus satélites en la Sexagésima Legislatura Local se aprobó “celebrar una Sesión Solemne” para entregar reconocimientos a empresarios, directivos y marinos de la empresa Atunera Grupomar de Manzanillo “por su heroísmo” al rescatar al marino Australiano Tim Shaddock y su Perrita Bella que permanecieron tres meses perdidos en el Océano Pacífico”, a quienes también “se les habrá de entregar el reconocimiento por su tenacidad, valentía y fe”.



La diputada de Morena Andrea Naranjo, presentó en tribuna “un Punto de Acuerdo” para reconocer “este hecho heroico” de marinos y pescadores de Atún de la Empresa Grupomar, así como a empresarios del mismo Grupo Pesquero e incluso este reconocimiento será extensivo al propio naufrago Tim Shaddock y ……a la perrita Bella, para lo cual propuso realizar “una Sesión Solemne del Congreso”.



Esta propuesta fue rechazada y votada en contra por los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por considerar que existen temas y hechos más trascendentes que atender en la Legislatura.



Si bien reconocieron la acción de marinos del Grupomar, criticaron que los diputados de Morena y sus Aliados “no han hecho reconocimientos a los policías que han caídos, que han sido asesinados por grupos delincuenciales (14 en total).



“O reconocer la labor de todo el personal del sector salud que estuvo al frente del combate al Covid-19; o a las Madres Buscadoras que desde hace años buscan a sus seres queridos que han desaparecidos en el Estado y no han obtenido respuesta de las autoridades gubernamentales.



“Hay más temas y asuntos que tratar y no este tipo de hechos, que si bien son de reconocerse, no ameritan una Sesión Solemne del Congreso, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala claramente en qué circunstancias se pueden celebrar Sesiones Solemnes”, criticaron.



Pese a las “observaciones” de los diputados del PRI, PAN y MC, los diputados de Morena y sus Satélites impusieron su mayoría y dejaron abierta la fecha para la celebración de esta “Sesión Solemne del Congreso” para entregar reconocimientos a empresarios, marinos del Grupomar, al naufrago Tim Shaddock……y a la perrita Bella.



LA HISTORIA



Es de recordar que un marinero australiano fue rescatado con vida tras sobrevivir durante más de tres meses a la deriva en aguas del Pacífico a base de alimentarse de pescado crudo y beber agua de lluvia, informan este lunes medios locales.



El sobreviviente, identificado como Tim Shaddock, de 51 años, fue encontrado en una embarcación averiada, junto a su perra Bella, después de que el atunero mexicano “María Delia” lo avistó cerca de la costa de México.



Un grupo de marineros sinaloenses oriundos de Mazatlán encontraron al Shaddock y a Bella en un islote cerca de Manzanillo, Colima.



El marinero y su mascota partieron en abril de la ciudad costera de La Paz, Baja California, con destino a la Polinesia Francesa, sin embargo, una fuerte tormenta dañó la embarcación y sus equipos electrónicos evitando que pudieran comunicarse para pedir rescate o seguir con su travesía de unos 6,000 kilómetros.