Reciben Distintivo H Estancia Infantil y 13 cafeterías universitarias

*“Este Distintivo es resultado del trabajo y del compromiso que tienen con la Universidad de Colima y con el servicio que ofrecen”: Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, por 19 y 18 años consecutivos, la Estancia Infantil y trece cafeterías de la Universidad de Colima recibieron, en la sala de juntas de rectoría, el Distintivo H, una certificación avalada por la Secretaría de Turismo que garantiza la salud, calidad e higiene de los establecimientos que ofrecen servicios de alimentos y bebidas.

El rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dijo que la Universidad, al ser una institución pública, está sometida al escrutinio permanente de la sociedad, tanto al interior como al exterior; “en este sentido, no hubieran logrado el Distintivo H durante 19 y 18 años si no tuvieran un compromiso y si no hicieran bien su trabajo; este distintivo es resultado del trabajo y el compromiso que tienen con la UdeC y con el servicio que ofrecen”.

Comentó que, además de sus tres funciones esenciales (educación, investigación y extensión de la cultura ), en las que destaca a nivel estado y región, la Universidad también sobresale al ofrecer múltiples servicios, entre los que se encuentran las cafeterías y el de la Estancia Infantil, “que se ofrecen con la voluntad y compromiso de hacerlo cada vez mejor”.

Por último, reiteró la felicitación a quienes obtuvieron nuevamente el Distintivo H, “no sólo por el trabajo cumplido, sino por el compromiso que tienen con la Universidad”.

Al tomar la palabra, Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado, señaló que el hecho de que la Universidad de Colima adopte esta certificación “para nosotros es muy importante, porque es una manera de abanderar este programa que se utiliza en el sector turístico; evidentemente necesitamos estos avales, de manera que los prestadores de servicios, al ver que una institución como la Universidad lo tiene, también van a querer obtener el Distintivo, por lo que celebro que la UdeC nos ayude a darle este prestigio”.

Por su parte, Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado de la UdeC, aseguró que la Estancia Infantil mantiene un fuerte compromiso en cuanto a seguridad e higiene se refiere, “es por ello que me congratulo al informarles que, durante 19 años consecutivos, ha logrado la certificación del Distintivo H, garantizando con esto la higiene e inocuidad en los alimentos y proporcionando tranquilidad y seguridad, tanto para el personal que labora en la Estancia como para los padres de familia, quienes tienen la confianza de que los alimentos que prueban sus hijos son elaborados con altos estándares de higiene y calidad”.

Mantener por tantos años el Distintivo H, agregó, “es una muestra del compromiso y esfuerzo que el personal de la Estancia Infantil tiene en beneficio de la salud y cuidados de los infantes que atendemos diariamente”.

Por último, en nombre de los concesionarios de las cafeterías, Cynthia Karina Vidales Angulo comentó: “hoy podemos decir que nuestros esfuerzos han rendido frutos, ya que conseguimos recertificarnos después de un período complicado como fue la pandemia; estamos conscientes de que la tarea no termina aquí, nuestro trabajo es constante y debemos seguir apostándole a la mejora continua de la mano de la Dirección General de Servicios Universitarios y de la del rector, por supuesto, quien siempre busca lo mejor para la institución en todos los aspectos, lo que habla del compromiso que tiene con la comunidad universitaria”.

Acompañó al rector en el presidium Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Universitarios.