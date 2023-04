Inauguran Corazón en Casa, nueva librería de la UdeC

*El rector Christian Torres Ortiz se dijo convencido de que “pronto será uno de los espacios más importantes para la vida cultural y académica, no sólo de nuestra casa de estudios, sino de la sociedad en general”.

Colima, Col.- Con una oferta de más de 24 editoriales y cerca de 3 mil 800 libros al alcance del público, abrió sus puertas este lunes la librería universitaria Corazón en Casa, en un evento presidido por el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño y en el que la poeta Guillermina Cuevas y el músico René Hernández ofrecieron el espectáculo Oníricos para celebrar la ocasión.

En su mensaje de bienvenida, el rector señaló que al conocer la propuesta de la librería “Corazón en Casa”, hecha por la directora general de Servicios Universitarios, Ana Lilia Moreno Osegueda, le dio luz verde pronto, “con la convicción y seguridad de convertirlo en uno de los espacios más importantes para la vida cultural y académica, no sólo de nuestra casa de estudios, sino de la sociedad en general”.

Al estar fuera de los campus universitarios, añadió, la librería puede convertirse fácilmente en un espacio de encuentro para la sociedad colimense, ya que el visitante podrá adquirir libros, pero también disfrutar de otras actividades culturales; “este será un espacio donde podrán convivir, reflexionar y coincidir alumnos, alumnas, docentes y amigos”.

Finalmente, aseguró que la apertura de una librería “es una buena noticia, igual que la apertura de una nueva escuela o un espacio deportivo”. Por último, destacó el trabajo de la Dirección General de Servicios Universitarios al volver realidad esta iniciativa.

Por su parte, Ana Lilia Moreno compartió que les llevó dos meses materializar este proyecto; “es un espacio que cuenta con el encanto de los libros, pero además con un ambiente diseñado especialmente para la lectura; contamos con más de 24 editoriales y la casa alberga más de 3 mil 800 libros”.

Dijo también que al interior de la librería hay un espacio para el trueque de libros y que se contará además con una agenda cultural con actividades los días martes, miércoles, jueves y sábados, en las que las y los estudiantes tendrán la oportunidad de acreditar sus actividades culturales; “además, los autores independientes que estén interesados pueden acercarse a nosotros, ya que abriremos los días jueves un espacio para la presentación de libros de escritores de nuestro estado”.

Para terminar, comentó que la idea es convertir a la librería en un punto de reunión de estudiantes, trabajadores y sociedad, “donde las y los visitantes puedan enamorarse de los libros, y que sea también un punto para fomentar la lectura en nuestros estudiantes, en el que tengan también un acercamiento con nuestros grupos de Difusión Cultural”.

Tras el corte de listón se realizó, en el patio del inmueble, la presentación artística “Oníricos”, con la intervención del músico y guitarrista René Hernández y de la poeta Guillermina Cuevas, quien habló de la importancia y urgencia de contar con este tipo de recintos; “esperamos convertir la librería en un espacio recurrente para llevar a cabo talleres literarios y presentaciones artísticas y dar nuestra aportación a un lugar ya de por sí hermoso”, añadió.

Al evento acudieron también, el Secretario General de la UdeC, Joel Nino; la coordinadora General Administrativa y Financiera, Erika Ulibarri Ireta; el presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, Camilo García Morales y el Artista Alfonso Cabrera.

La librería está ubicada en la calle Alfonso Sierra Partida No. 314, Jardines Vista Hermosa, Colima, con horarios de 11:00 am a 8:00 pm, de lunes a viernes, y de 11:00 am a 7:00 pm los sábados. Habrá descuentos del 20 % para libros de editoriales externas y hasta del 40% en obras editadas por la Universidad.