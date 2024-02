Realizan bloqueo parcial transportistas de Manzanillo

*Estaban bloqueado el libramiento El Naranjo a la altura de la antigua caseta de peaje.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.– Este jueves por la mañana, transportistas de diferentes agrupaciones que operan en el puerto de Manzanillo, se unieron al paro Nacional convocado por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC).

Situados en las instalaciones de la antigua caseta de peaje del libramiento El Naranjo, los transportistas colocaron algunos camiones permitiendo el paso a vehículos compactos por la intención no era afectar a la población, sino evitar la movilización de carga.

Al respecto, la delegada suplente en Colima, Ana Rosa Ramírez, dijo que están realizando una manifestación pacífica en las carreteras del estado, porque creen firmemente que son la sangre que mueve el país y están cansados ya de tanta inseguridad que vienen sus compañeros en las carreteras del país.

Agregó: “los choferes no pueden pararse en algún lugar porque son víctimas de robo de sus pertenencias, carga que transportan y en otros casos hasta la unidad es sustraída”, tampoco, añadió, deben olvidarse los accidentes que sufren a consecuencia de las largas jornadas de trabajo por falta de descanso.

Refirió que no descansan porque no existen paraderos seguros, donde tanto ellos como sus mercancías no estén expuestos a sufrir la violencia que vive el país, agregando que el transporte es parte fundamental de la cadena comercial del México.

El grupo de Transportistas decidió alrededor de las 13:00 horas, retirar el bloqueo parcial que realizaban sobre el libramiento El Naranjo.