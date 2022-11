‘Queremos comida, no pruebas covid’, reclaman en China

CN COLIMANOTICIAS

China.- La población de China puso un alto a las severas restricciones del gobierno por el combate a la pandemia.

Ayer, miles de personas se manifestaron en varias ciudades mientras crece la indignación contra la política de Cero covid, vigente desde hace casi tres años.

Uno de los epicentros de las movilizaciones fue Pekín, la capital.

Cientos de estudiantes de la prestigiosa Universidad Tsinghua se manifestaron en el campus.

La movilización inició cuando una estudiante alzó una hoja en blanco y otras mujeres se unieron a ella.

«Cantamos el himno y gritamos: la libertad triunfará, no a las pruebas, queremos comida, no al confinamiento, queremos libertad”, expresó un testigo a la agencia AFP.

Además, unas 400 personas estuvieron concentradas durante varias horas a orillas de un río en Pekín.

Algunas gritaban: ¡Vamos, pueblo de China!”.

En Shanghái, una ciudad de más de 25 millones de personas sometida a dos meses de severo confinamiento, cientos de personas marcharon en silencio por el centro de la megalópolis.

Manifestantes mostraban hojas en blanco, un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura en China, y flores blancas.

«Estoy aquí porque amo a mi país, pero no a mi gobierno. Quiero poder salir libremente, pero no puedo. Nuestra política covid es un juego y no se basa en la ciencia ni en la realidad”, dijo un manifestante.

Luego, agentes los dispersaron.

También se organizaron protestas en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus.

El descontento se encendió el sábado pasado, cuando diez personas murieron en un incendio en un edificio en la ciudad de Urumqui, que estaba confinada, lo que dificultó el acceso de los vehículos de emergencia.

Con información de Excélsior