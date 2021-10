Quedó instalado el Patronato del DIF Municipal Cuauhtémoc

*La presidenta Gaby Mejía tomó la protesta correspondiente.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- La presidenta de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, tomó la protesta al Patronato del DIF Municipal, en evento realizado en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, contando con la presencia de regidores, funcionarios y personal de este sistema de asistencia social.

En el acto, la presidenta del DIF, Nadia Anahí Mejía Martínez, habló de las complicaciones económicas que se viven en este organismo, con adeudos, multas y otros faltantes que heredó la administración pasada.

«La entrega-recepción fue deficiente, no se recibió todo el mobiliario, no había nada inventariado, no se tiene la certeza de lo que adquirió la administración pasada, no se encontraron facturas y el tema contable es deficiente; por ello se realizaron observaciones que quedaron asentadas en el acta correspondiente”.

Por su parte, el director del Voluntariado, Gerardo Rodríguez Burgos, expresó que el objetivo en este periodo es retomar el sentido para el que se crearon estos patronatos desde hace muchos años, hacer el compromiso y cumplirle a la gente que vive en mayor vulnerabilidad y marginación; contribuyendo con ello a una mejor calidad de vida.

Cabe mencionar que este patronato quedó conformado por Nadia Mejía Martínez como presidenta y Gerardo Rodríguez Burgos como secretario. La tesorera es Alejandra Valdovinos García y las vocalías son ocupadas por la alcaldesa, Gabriela Mejía, el secretario del Ayuntamiento, Aldo Martínez Lizardi, la oficial mayor, Rosa María Moreno Ceballos y los directores Gerardo Hernández Trejo, Mario Armando Ceja Benuto, Alejandro Hernández Camacho y Ruperto Cruz Huerta.