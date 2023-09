Priistas utilizan campañas difamatorias sobre viviendas para atacar al gobierno de la transformación: Armando Reyna

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al respecto de viviendas de políticos colimenses, el diputado morenista recordó que Nacho Peralta adquirió un inmueble de 27 mdp: “eso sí es enriquecimiento”.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Armando Reyna Magaña, consideró que la campaña mediática de desprestigio en contra de la gobernadora e integrantes de su gabinete en torno al tema de sus viviendas, la utilizan políticamente los diputados que no quieren que se consolide este gobierno, por lo que retó a los diputados priistas a presentar sus declaraciones patrimoniales, las de sus parejas y sus prestanombres.

Lo anterior lo dijo después de que los diputados priistas en el Congreso propusieran una comparecencia de la Gobernadora del Estado y otros funcionarios de su gabinete, como parte de “una campaña de desprestigio que viene desde sectores que intentan mermar y debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación, el cual ha sido el primero en la historia de Colima que marcó el fin de 90 años de corrupción y que vino a apoyar verdaderamente las necesidades del pueblo”.

Reyna Magaña expuso que existen vías y procedimientos enmarcados en la ley, “como las herramientas de transparencia, las solicitudes de las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés de los servidores públicos, ante la Contraloría General del Estado, así como un sinfín de mecanismos de vigilancia a la que se someten los servidores públicos, sin embargo, curiosamente este tema lo transforman en algo que pretenden sea mediático y un distractor para frenar los avances de este gobierno”.

El diputado por Tecomán cuestionó que la oposición realce especulaciones que no tienen que ver con la realidad. Recalcó, “parten de la premisa especulativa de que la gobernadora tiene una propiedad en un conocido fraccionamiento del municipio de Villa de Álvarez, elucubrando el porqué de esa posesión, como si la gobernadora no tuviera una trayectoria que avalara su patrimonio. La gobernadora inició muy joven en su labor profesional y política: ha sido diputada federal, presidenta municipal, delegada federal y ahora gobernadora, por lo que no resulta extraño que esté formando un patrimonio para ella y su familia”.

Lo que sí fue extraño y escandaloso en su momento, es lo que se ha sabido de ex gobernadores priistas, “como fue el caso del peor mandatario de la historia de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, quien al final de su sexenio terminó con un departamento de más de 27 millones de pesos, en la Ciudad de México, eso sin considerar las millonarias propiedades que tiene en el estado de Colima, o las que tiene en el extranjero”.

“¡Eso sí es enriquecimiento inexplicable! ¿Cuántos sexenios tendría que haber trabajado para lograr ese patrimonio?”, sentenció el diputado local.

Si a especulaciones vamos, Reyna Magaña resaltó que habría que hablar sobre el patrimonio que algunos diputados adquirieron durante el sexenio de los latrocinios de Nacho Peralta y “que hoy en día tienen propiedades, muchas propiedades”.

Insistió, “no solo son muchas las propiedades, sino que algunos actores, incluso están sentados en este recinto legislativo y que compartieron sexenio con Nacho Peralta, sí que viven en zonas muy exclusivas de la ciudad. Propiedades valuadas en más de 20 millones de pesos”.

Finalmente, y tras indicar que se sabe de las malsanas y encubiertas intenciones de los enemigos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el líder de la Bancada de Morena manifestó que no caerán en las campañas mediáticas especulativas, pues aseguró “nos mantendremos en nuestra labor de seguir impulsando la transformación de nuestro estado, siempre con transparencia, sin nada que ocultar y con la conciencia tranquila”.