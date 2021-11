PRESUPUESTO ESTATAL

La mejor venganza es ser diferente,

a quien causó el daño.

MARCO AURELIO.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

El pasado lunes la Comisión de Presupuesto del H Congreso del Estado recibió por parte de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2022, documento rector del gasto mediante el cual se plasma la visión de gobierno pretendida por la titular del poder ejecutivo.

El pueblo colimense conoce a cabalidad las condiciones desastrosas en la cuales le ha sido endosada la administración estatal a la gobernadora, sin embargo, ella cuenta con muchas fortalezas entre las que destacan su relación incluso familiar con el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero también es de reconocer que AMLO en su reciente visita no le entrego un cheque en blanco, fue muy claro en lo relacionado al quebranto financiero en la cual se encuentra el estado: refinanciamiento de la deuda a través del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) y si existen los testimonios suficientes de la malversación de recursos públicos por parte de la anterior administración estatal, que se proceda a presentar lo que en el estado de derecho aplique.

La gobernadora, si bien es cierto está enterada de que las arcas se encuentran vacías, tendrá la oportunidad de hacer más con menos, situación que en mucho contribuirán los encargados de llevar a cabo las tomas de decisiones y muy en particular en el tema económico; serán ellos quienes independientemente de ser seleccionados por Indira y tener un gran compromiso con ella, es mayor la responsabilidad que tienen con el pueblo colimense de presentar buenos resultados en todos los sentidos.

La política económica y de planeación deberán estar consideradas dentro del presupuesto, en él se deberán establecer prioridades y muy en particular en lo referente al gasto social, un sector que ha sido olvidado con las consecuencias que esto representa, el reducir la pobreza y la pobreza extrema son tareas cruciales, sin embargo, deberá cuidar en no replicar estrategias equivocadas enfocadas a gastar más, sino de gastar, pero bajo una visión de distribución del recurso de manera eficiente.

Las inercias negativas al interior de la administración y que de alguna manera tenían relación al ejercer el presupuesto tendrán que ser erradicadas de raíz, un presupuesto de egresos bajo ninguna justificación se deberá visualizar como una herramienta financiera a corto plazo, quienes comulgan con esa visión prácticamente se encuentran desfasados; hoy en día se requiere personal con capacidades y conocimientos plenos de la coordinación estratégica capaz de administrar los recursos públicos, que vean en el presupuesto de egresos con una visión global a largo plazo, no simplemente llegar al sector gobierno y medio cumplir, deberán proceder con un alto sentido de responsabilidad.

Indudablemente que la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva no es una improvisada en temas relacionados con políticas pública ya que ha sido diputada federal, alcaldesa de Cuauhtémoc y funcionaria estatal, por lo tanto conoce los contextos prevalecientes en todos los municipios como lo son los costeros, los de montaña y los de la zona urbana; lo anterior le permitirá ejercer un presupuesto en el cual estén consideradas cada una de las necesidades que se contemplan dependiendo del contexto y previendo cualquier factor que pudiera entorpecer cumplir a cabalidad las metas plasmadas en el presupuesto; bajo esta visión obtendrá un presupuesto exitoso.

El presupuesto de egresos deberá buscar un equilibrio entre los ingresos, privilegiando el crecimiento económico; también deberá ser congruente con lo plasmado en el plan estatal de desarrollo, es decir, que los recursos públicos garanticen concretar los planes y programas que surgieron como prioridades bajo un ejercicio democrático; y el más importante de los dos anteriores, que el manejo de los recursos públicos sea manejado de manera eficiente.

El presupuesto de egresos enviado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva deberá incluir una estrategia financiera enfocada al crecimiento económico ya que derivado de la pandemia COVID-19 ha crecido de manera considerable la informalidad del mercado laboral, y que no es descartable que dichas condiciones continuaran de manera permanente, por lo tanto, resultara necesario una política del gasto enfocada a contrarrestar a este fenómeno económico.

Si bien es cierto que cada administración le imprime un sello particular a su visión de gobierno, un tema que el anterior gobierno estatal trato de manera indigna y repugnante es el relacionado a la educación; no es posible que algo sagrado como lo es la educación se le hubiera maltratado y pisoteado a quienes tienen la maravillosa tarea de formar al futuro del país, la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva no dudo que esta consciente de lo anterior y contempló en el presupuesto de egresos condiciones para que en el próximo ejercicio fiscal no se repita una situación de esa naturaleza y les sean cubiertos los sueldos de toda la plantilla laboral al servicio de la educación en tiempo y forma.

Indudablemente que el ser un buen político no garantiza ser un buen gobernante, y un buen gobernante cimenta el éxito de su administración en la realización de un presupuesto democrático en el cual se plasmen condiciones de vida dignas para sus gobernados; la gobernadora Indira ya fue alcaldesa, conoce de los alcances y bondades al ejercer un presupuesto que cumpla las expectativas del pueblo; si quiere ser diferente a sus antecesores y pasar a la historia como el mejor gobernante de la historia de Colima deberá ser muy estricta en la correcta ejecución del órgano rector del gasto público estatal.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

