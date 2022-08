Presuntos responsables del ataque a un bar fueron detenidos: Griselda Martínez

*La alcaldesa agradece a la Policía municipal por los resultados obtenidos.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con un corte al viernes 12 de agosto, la presidenta Griselda Martínez habló sobre la cuestión de seguridad en Manzanillo; personas detenidas, unidades móviles recuperadas; y las acciones de la Policía Municipal de Manzanillo que logró la detención de los presuntos responsables del ataque a un bar la noche del sábado donde 7 personas resultaron lesionadas.

La alcaldesa destacó que los 2 probables responsables fueron detenidos por la Policía Municipal de Manzanillo y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Precisó que las 7 personas agraviadas y lesionadas, en su mayoría eran trabajadores del negocio, y que las lesiones no son para poner en riesgo su vida.

Reconoció que no es sencillo estar al pendiente de toda la ciudad, “nadie sabe a qué horas a alguien se le va a ocurrir hacer un ataque y sin embargo estamos atentos. Por ello gradecer a nuestra policía por los resultados que han dado, no es sencillo, pero tenemos que seguir haciéndolo”.

También agradeció a las y los manzanillenses en otorgar su confianza a la administración municipal “pedirles que nos ayuden a denunciar y acudir al ministerio público, porque llamar al 911 solo es reportar. Si ustedes denuncian, nosotros en la mesa de seguridad armamos la estrategia acorde a los acontecimientos que la gente denuncia”.

Lamentó que los índices que no han podido descender son los que tiene qué con la violencia intrafamiliar, “es necesario que las mujeres denuncien ese tipo de violencia, y a los hombres que estén en esa situación también lo hagan, no deben quedarse callados; si la violencia no se denuncia sigue escalando. Hay que ser valientes, pues la única forma de ser felices es siendo buenos”.

De acuerdo con las cifras generales, precisó que del 01 al 12 de agosto se han puesto a disposición del juez cívico, por faltas administrativas, a 134 personas; a la Fiscalía General del Estado a 37 personas por delitos del fuero común y 5 a la Fiscalía General de la República por delitos del fuero federal.

En el recuento general, en lo que va del año, la alcaldesa dijo que, de enero al 12 de agosto, “llevamos 4 mil 103 personas puestas a disposición de los jueces cívicos y de las Fiscalías, General del Estado y de la República”.

Señaló que también han sido rescatadas de morir ahogadas a 32 personas; “y también 3 personas, privadas de su libertad, fueron liberadas por nuestra policía municipal”.

Griselda Martínez también dio detalles de armamento incautado, “han sido decomisadas 11 armas largas, 29 cortas, 1 mil 7 cartuchos, “también logramos recuperar 48 vehículos que habían sido robados, 27 motocicletas que tenía reporte de robo; 609 dosis de mariguana, 30 dosis de cocaína, 6 mil 321 dosis de cristal, 5 piedras de cristal a granel”.

Respecto a los homicidios dolosos, dijo que éstos han disminuido en comparación con las cifras que se tuvieron el primer semestre del 2021, “en la misma temporada pero de este año, hemos descendido 28 por ciento, y sube el nivel de confianza de la población y baja la percepción de inseguridad, lo que no ocurre en otros municipios”.