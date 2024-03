Preocupa el retroceso en salud y seguridad en México: Nazario Rodriguez

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El aspirante de la coalición Fuerza y Corazón (PAN PRI PRD) a la diputación federal por el 2o Distrito, Nazario Rodríguez Guerra, aseguró que hay un retroceso en temas como salud, seguridad y productividad y es lo que han obtenido los mexicanos en los últimos años, un país que dijo, sostiene su economía gracias a factores externos como la cercanía con Estados Unidos, que sigue comprando el 80% de los productos mexicanos.

“Lo dicen los números, la economía se ha sostenido por factores externos, nos han mantenido fuertes, no debemos presumir las remesas pero han ayudado, pero el que nuestra gente se vaya a buscar bienestar a otro país porque no hay las condiciones aquí no creo que sea algo que tengamos que presumir”.

El agricultor tecomense destacó: “nos equivocamos mucho y es tiempo que hagamos conciencia, no hay partidos buenos o partidos malos, no hay purificación al pasarse de un partido a otro”.

Y agrega que los malos son los políticos que no cumplen, es decir, que hay malos políticos, pero no malos partidos: “muchos de los que estaban ahí, ahora están en el otro lado y parece ser que son buenos, tengamos congruencia. Yo tengo amigos hasta en Morena, es más importante la amistad que el tema partidista, pero yo sí quiero tener congruencia”.

Nazario Rodríguez se refirió a las reformas que recientemente impulsó el presidente Andrés Manuel López, y particularmente se refirió al tema del poder judicial, donde dijo, debe estar la gente más capaz y no la más popular.

“No sería justo de otro modo. Al presidente le han tumbado algunas cosas y está en contra de ellos, les redujo el presupuesto, los ha tratado de ahorcar y no estoy de acuerdo. Esta es una república y debe haber tres poderes independientes, pero tenemos dos porque el legislativo actual está totalmente subyugado al ejecutivo y eso no puede suceder. Nadie se debe a Morena ni al PRI ni al presidente ni a nadie, se deben a México”, afirmó.