Prensa libre igual a democracia

El pensamiento y ejercicio libre del periodismo, es el único que fomenta las libertades de los pueblos, quien los corrompe y limita sus fines, es enemigo de la democracia: Ángel Durán.

En una democracia como la que queremos tener: que de verdad sea una democracia, que proteja la dignidad humana y que respeta las libertades de la sociedad, se tiene que cuidar la libertad de prensa; si eso sucede y se consigue, se consolidará la democracia poco a poco.

Un país democrático: respeta, fomenta y protege la libertad de expresión de los comunicadores. Un país que simula estos deberes y que en los hechos no los garanticen, socava la democracia y daña a la sociedad.

El quehacer cotidiano de los y las que ejercen el periodismo, está enfocado exclusivamente a garantizarle a la sociedad, la recepción de información verídica, oportuna y eficaz, eso lo dice la constitución mexicana, la constitución de cada Estado y diferentes leyes y tratados internacionales. Por lo que, todo estado debe proteger el trabajo el periodismo.

En esta semana, específicamente el 7 de junio de cada año, se festeja el día de la libertad de expresión y, seguramente, ustedes verán a lo largo y ancho del país. El poder público saldrá como todos los años a decir, que respetan ampliamente el trabajo del periodismo. Nada más falso que eso, es un hecho notorio que el periodismo como cualquier otra profesión, debiera ser una profesión que dignifique a quien la ejerce, que da condiciones decorosas para quienes la trabajan. Pero no es así.

Los y las periodistas, prácticamente ninguno vive exclusivamente de esta profesión, la mayoría de quienes ejercen esta actividad al interior del sistema de gobierno, son limitados en su ejercicio, pues como lo dijera el periodista Pedro Zamora Briseño en su libro, Periodismo Bajo Censura “no te pago para que me pegues” haciendo alusión a un capítulo de este ensayo y seguramente algún servidor público se lo dijo.

Recordemos que en días pasados se filtró una conversación entre dos políticos y uno de ellos le dijo al otro “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre” si usted quiere investigar esto, se dará cuenta que, efectivamente, quienes ejercen esta profesión, tienen que dedicarse otra actividad laboral, ya que el periodismo no les da ni siquiera mínimamente para el sustento familiar.

¡Cómo es posible!, que siendo el periodismo, una actividad lícita, amparada por el artículo 5º. de la constitución mexicana, por las constituciones locales y leyes y tratados internacionales, y ser éste un derecho humano que el Estado mexicano tiene que proteger, además que, la profesión de esta actividad, se cursa en las escuelas, pero al salir de las aulas universitarias, su trabajo no es remunerativo, aquí está fallando el Estado y las universidades y esta limitación, atenta contra la libertad laboral de los periodistas.

Lo anterior ha logrado que la sociedad no confía en una gran cantidad de periodistas, estando sometidos al descrédito, a la falta de sostenimiento de lo más elemental para sus fines, a no tener ingresos, pero lo que es peor todavía; Cuando el Estado los emplea, los condiciona a que publiquen solamente lo que le conviene al gobierno, si no lo hacen simple y sencillamente, no les da trabajo.

Éste ejercicio periodístico, no ayuda a la consolidación de la democracia de un país por eso es que, cuando un Estado, más bien, cuando el servidor público, que representa al Estado, no garantiza la libertad real del ejercicio periodístico, si no lo protege, si no respeta la igualdad en el uso de los recursos públicos destinados para su función; entonces es el Estado, el que está atentando contra la democracia y está generando condiciones adversas a su consolidación. Por eso es que, este tipo de prácticas, atenta contra la libre expresión y contra la sociedad.

La OEA dice en el preámbulo de los Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión lo siguiente: CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión. https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm

