¿POR QUÉ RECHAZA IEE REELECCIÓN DE MARGARITA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El Instituto Electoral del Estado de Colima que representa Adriana Ruíz Visfocri se aventó un diez político por su decisión de rechazar la reelección de la alcaldesa Margarita Moreno González, porque mal, demasiado mal se hubiera visto el Instituto ante la sociedad colimense si le hubieran aprobado la solicitud de pretender reelegirse en otro partido, solo basándose en una supuesta renuncia con un documento muy cuestionado por la misma dirigencia municipal y estatal del tricolor, y por los medios informativos.

La sociedad colimense tuvo conocimiento de las evidencias publicadas en prensa y en medios digitales en donde la alcaldesa participaba abiertamente en eventos eminentemente partidistas con el tricolor, pero cuando no le autorizaron reelegirse en dicho partido, por los acuerdos centrales que trascendieron entre el PRI y PAN, -sacaron un as bajo la manga-, presentaron un documento sorpresivo con fecha del 13 de abril de 2023 señalando que desde ése tiempo ya había renunciado al PRI ante el Comité Municipal, desmintiendo y desconociendo la renuncia los mismos miembros del comité municipal, así como el presidente estatal del tricolor Arnoldo Ochoa González precisando que nunca vieron ese documento y así trascendió en los medios, si el IEE le hubieran dado entrada y aprobado su reelección la gente en realidad ya no creería en esa institución electoral, por eso creemos los analistas que se aventó un diez haciendo lo correcto.

¿POR QUÉ PUSIERON AL IEE A PRUEBA?

Si pretendieron que el IEE evaluara o avalara el documento es por lógica política, porque quien lo solicitó reconocía que carecía de formalidad y no quería aventurarse a realizar una campaña infructuosa. Si la renuncia realmente hubiera sido presentada en forma estatutaria inmediatamente en la fecha que se precisa en el documento, no había necesidad de que dudaran de su autenticidad, cualquier renuncia a un partido, en éste caso al MC y más teniendo un cargo relevante el INE da de baja y alta en el padrón electoral, lo cual no ocurrió, seguía apareciendo al PRI, luego entonces hace suponer que fue una jugada estratégica política que no cuajó ante el IEE, el documento base del IEE fue tomando de base a la jurisprudencia mediante una tesis sobre las renuncias a un partido en donde quedan sin efecto cuando realizan actos interpartidistas, pues hubo muchas evidencias.

¿CUÁL ES EL FONDO DEL PROBLEMA DE MARGARITA?

Margarita Moreno representa a un grupo político que encabezan su esposo Carlos Arturo Noriega ex Secretario de Finanzas del Gobierno Estatal conjuntamente con Nacho Peralta ex gobernador del estado y que buscan contra viento y marea recuperar la gubernatura para el 2027 pero la dirigencia estatal del tricolor no los apoyó y prefirió respetar el acuerdo de las dirigencias nacionales del PRI y el PAN, el PAN exigía la candidatura para Riult Rivera porque así acordaron hace tres años, primero el PRI y después el PAN, es decir, de otra forma Margarita Moreno solo es una pieza de un grupo político y lo seguirá representando aun cuando se cambie de partido con el MC, y si Movimiento Naranja la defiende a capa y espada y le abre las puertas es porque no tiene cuadros políticos propios, el único cuadro de mayor peso que tenía Movimiento Ciudadano era el ex presidente municipal Leoncio Morán “Locho” pero se fue a Morena y hoy es candidato a diputado federal, sin Margarita Moreno o Griselda Martínez el MC estaría muerto ya que el partido a nivel central solo recibe lana pero no da a sus dirigencias estatales y menos a sus candidatos, por eso lo único que sostiene al MC es el sueldo de Chuy Dueñas como diputado local y aun así no le respetan su investidura, porque ya no sabe en donde quedará su candidatura.

Por último, Margarita Moreno proviene de una familia respetable y pudiente, en lo personal no necesita ni el sueldo como alcaldesa o como senadora, es una mujer de valores e íntegra, pero la montaron de alcaldesa para encabezar un proyecto político para la sucesión estatal del 2027, para pretender ganar la gubernatura después de Indira Vizcaíno y el equipo que la acompaña en el ayuntamiento es el mismo cuadro de la administración estatal que tuvo el ex gobernador Nacho Peralta, pero nunca se imaginaron que Arnoldo Ochoa después de que lo relegaron y lo sacaron de Secretario General de Gobierno llegaría a la dirigencia estatal del tricolor, Arnoldo con la experiencia que tiene no se dejó intimidar de la alcaldesa con las constantes amenaza de su renuncia al partido y prefirió que fuera el Comité Nacional quien decidiera la candidatura a la capital por un acuerdo que existía a nivel central entre el PRI y el PAN desde hace tres años, primero el PRI y después el PAN.

Todo esto es un gran desgaste político innecesario personal de Margarita Moreno, ojalá el grupo político que la asesora valore más su tranquilidad personal y emocional y no la siga encaminando a jugadas que no cuajan y la hacen verse mal, como fue la supuesta renuncia al tricolor.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.